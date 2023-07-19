Макарина-Кибак: дети из Украины прибывают в Беларусь при содействии международных организаций
Новости Беларуси. Развернутая против Беларуси кампания по якобы насильственной депортации детей Донбасса срежиссирована. С таким заявлением выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Макарина-Кибак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практике оздоровления детей, которые столкнулись с природными и техногенными катастрофами, военными действиями, в нашей стране уже много лет. Беларусь принимает детей не только из зоны проведения СВО, но и из других стран: Японии, Сирии, Китая и многих других государства, где с удовольствием принимали приглашение побывать в Беларуси.
Только в «Зубренке» за последние 10 лет отдохнули более 12 тысяч детей из 42 стран. И раньше такая политика Беларуси вопросов ни у кого не вызывала. Однако сейчас звучат безосновательные обвинения в наш адрес.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все те заявления, которые предъявляются к нашей стране, что дети были похищены, не имеют под собой никаких правовых оснований. Дети к нам прибывают в соответствии с международными требованиями при содействии международных организаций и фондов системы ООН, Красного Креста и ЮНЕСКО. Конечно, все дети возвращаются обратно на протяжении всех тех десятилетий, которые оздоравливаются в Республике Беларусь, в том числе и дети из Украины. Они вернулись обратно в свою страну.
Задача нашей страны – оздоровить детей и привести их психологическое состояние в норму. Как признаются юные гости из Донбасса, каникулы в Беларуси для них – возможность провести хоть немного времени в спокойной обстановке, без грохота снарядов и свистящих пуль над головой. Здесь всегда им рады и дарят то тепло, в котором они нуждаются. Поэтому все обвинения в сторону Беларуси и России по поводу насильственной депортации детей из Украины с уверенностью можно назвать лживыми.