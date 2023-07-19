Макарина-Кибак: дети из Украины прибывают в Беларусь при содействии международных организаций

Практике оздоровления детей, которые столкнулись с природными и техногенными катастрофами, военными действиями, в нашей стране уже много лет. Беларусь принимает детей не только из зоны проведения СВО, но и из других стран: Японии, Сирии, Китая и многих других государства, где с удовольствием принимали приглашение побывать в Беларуси.

Только в «Зубренке» за последние 10 лет отдохнули более 12 тысяч детей из 42 стран. И раньше такая политика Беларуси вопросов ни у кого не вызывала. Однако сейчас звучат безосновательные обвинения в наш адрес.