За руль комбайна в 17 лет! Как полевые работы объединяют зумеров?

Согласно изменениям, студенты и учащиеся учебных заведений агропромышленной направленности смогут получить водительские права и сесть за руль комбайнов и тракторов уже в 17 лет. Такой подход поможет привлечь молодежь в посевную и уборочную кампании.

Повысить практикоориентированность образования позволят новации в законодательстве. Помочь сельскому хозяйству с кадрами обещает обновленный Закон «О дорожном движении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже 30 лет выпускники дашковской школы вместе с аттестатом получают водительские права. Эта козырная карта в руках молодых людей моментально повышает их шансы на рынке труда. С удостоверением тракториста кусок хлеба гарантирован. И если еще пять лет назад здесь по желанию занимались только ученики дашковской школы, то теперь такую возможность получили ребята из двух соседних. В рамках уроков трудового обучения профподготовка стала обязательной. За пять лет плюс 100 выпускников с водительскими удостоверениями трактористов. Для четверти из них этот документ становится первой ступенькой.

Я не собирался с этим связывать жизнь. Но я думаю, что это, возможно, пригодится мне.

425 часов теоретических и занятий в лабораториях и 32 – практики: вождение трактора, в том числе с агрегатами. Времени, чтобы подружиться с сельхозтехникой, достаточно. Уверенно на трактордроме держатся даже девушки.