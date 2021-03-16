За пять лет освоено 26 проектов. В НАН рассказали о достижениях в космической сфере в рамках программы Союзного государства

Новости Беларуси. В НАН 16 марта поделились результатами работы в рамках программы Союзного государства в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мультиспектральный термограф, импульсный пирометр и электромагнитные экраны. Это лишь часть достижений. Всего же за пять лет освоено 26 проектов. Ученые уверены, что отрасль может вывести на новую орбиту экономику двух стран.

Ведь ракетно-космическая сфера – это вопрос престижа, научных традиций и развития технологий. Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси:

Электростатический встроенный микродвигатель, разработку которого выполнял Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Двигатель, который работает немножко на другом принципе, чем было принято до этого. Плазменные двигатели, лазерные двигатели все-таки уже давно известные, а вот двигатели, которые работают на электростатическом разгоне частиц и использование этих частиц для создания тяги космических аппаратов – это такое новое интересное направление. Может быть, оно со временем займет определенную нишу.

Некоторые научные достижения уже удалось перевести на орбиту рыночных отношений. К примеру, к планете Меркурий летит аппарат японского и европейского аэрокосмических агентств, комплектующие которого разрабатывались в рамках одного из заданий программы Союзного государства.

Речь идет о деталях бортовой аппаратуры и специальных многослойных составах, которыми покрыты элементы звездолета. Ожидается, что своей цели он достигнет в 2025 году. Валентин Асташинский, заведующий отделением физики плазмы и плазменных технологий Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси:

Деньги, которые мы получили в рамках программы Союзного государства, позволили нам создать уникальные стенды. Вы видите стенд, на котором отрабатываются принципиально новые, не имеющие аналогов в мире плазменные ускорители, на основе которых мы создали двигатель с управляемым вектором тяги. Нужно сказать, что в мире в принципе нет такого рода систем, и эти наши работы, они определяют мировой уровень по разработке плазменных двигателей совершенно нового класса. Первая программа Союзного государства по космической тематике была запущена в 1992 году. Но если начальные шаги были направлены на установление связей, то теперь двигать науку наши ученые готовы не только в лабораториях: многие образцы в шаге до опытно-промышленного исполнения.