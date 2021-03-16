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За пять лет освоено 26 проектов. В НАН рассказали о достижениях в космической сфере в рамках программы Союзного государства

16 марта 2021 15:24
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Новости Беларуси. В НАН 16 марта поделились результатами работы в рамках программы Союзного государства в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мультиспектральный термограф, импульсный пирометр и электромагнитные экраны. Это лишь часть достижений. Всего же за пять лет освоено 26 проектов. Ученые уверены, что отрасль может вывести на новую орбиту экономику двух стран.   

За пять лет освоено 26 проектов. В НАН рассказали о достижениях в космической сфере в рамках программы Союзного государства -1

Ведь ракетно-космическая сфера – это вопрос престижа, научных традиций и развития технологий.  

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси:  
Электростатический встроенный микродвигатель, разработку которого выполнял Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Двигатель, который работает немножко на другом принципе, чем было принято до этого.  

Плазменные двигатели, лазерные двигатели все-таки уже давно известные, а вот двигатели, которые работают на электростатическом разгоне частиц и использование этих частиц для создания тяги космических аппаратов – это такое новое интересное направление. Может быть, оно со временем займет определенную нишу.  

За пять лет освоено 26 проектов. В НАН рассказали о достижениях в космической сфере в рамках программы Союзного государства -4

Некоторые научные достижения уже удалось перевести на орбиту рыночных отношений. К примеру, к планете Меркурий летит аппарат японского и европейского аэрокосмических агентств, комплектующие которого разрабатывались в рамках одного из заданий программы Союзного государства.  

За пять лет освоено 26 проектов. В НАН рассказали о достижениях в космической сфере в рамках программы Союзного государства -7

Речь идет о деталях бортовой аппаратуры и специальных многослойных составах, которыми покрыты элементы звездолета. Ожидается, что своей цели он достигнет в 2025 году.  

Валентин Асташинский, заведующий отделением физики плазмы и плазменных технологий Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси: 
Деньги, которые мы получили в рамках программы Союзного государства, позволили нам создать уникальные стенды. Вы видите стенд, на котором отрабатываются принципиально новые, не имеющие аналогов в мире плазменные ускорители, на основе которых мы создали двигатель с управляемым вектором тяги. Нужно сказать, что в мире в принципе нет такого рода систем, и эти наши работы, они определяют мировой уровень по разработке плазменных двигателей совершенно нового класса.  

Первая программа Союзного государства по космической тематике была запущена в 1992 году. Но если начальные шаги были направлены на установление связей, то теперь двигать науку наши ученые готовы не только в лабораториях: многие образцы в шаге до опытно-промышленного исполнения.  

За пять лет освоено 26 проектов. В НАН рассказали о достижениях в космической сфере в рамках программы Союзного государства -10

С запуском собственного спутника Беларусь вошла в список космических держав еще девять лет назад, а сегодня отечественные светила науки еще раз доказали, что мы на правильном пути к звездам.  

# Космос # общество # Олег Пенязьков # Валентин Асташинский # Фотофакт

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