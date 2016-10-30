Новости Беларуси. За последние 15 лет число автомобилей в Беларуси увеличилось более, чем в два раза. Так, если в 2000 году на 1000 белорусов приходилось 139 транспортных средств, то в 2015-м – уже более 300.

Сейчас в стране зарегистрировано почти 3 миллиона автомобилей. Их водители 30 октября отмечают профессиональный праздник, ровно как и работники дорожной отрасли. Она также постоянно развивается.

Протяженность всех автодорог общего пользования в Беларуси немногим более 100 тысяч километров и еще около 200 тысяч это дороги сельскохозяйственного или лесного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.