Минский скульптор Алесь Шатерник – о своей жизни, работах и вдохновении

Минчанин в пятом поколении, скульптор Алесь Шатерник сделал для своего любимого города немало. Несколько его работ – в самом сердце Минска.

Сегодня, гуляя по улицам столицы, то и дело в памяти Алеся Сергеевича всплывают воспоминания о первой встрече с городом. Это было еще в далеком 1945 году, когда все его семейство вернулось в Минск из эвакуации. А до этого была война. Несколько лет вдали от родины и слезы матери на глазах, которая в 1943 году провожала мужа на фронт.

Алесь Шатерник, скульптор:

Сцена прощания была настолько драматичной, что легла в основу этой композиции. Когда папа уходил, а дорога шла в горку, первую горку отец прошел, спустился – стала фигурка меньше. Вторая горка была – папа еще меньше. Третья, четвертая. И, наконец, исчез. Но голос Божий твердил маме, что вернется. И отец вернулся с войны живым и здоровым.

Невероятно трогательное расставание родителей через несколько десятилетий станет главной темой скульптурной композиции «Развітанне». Она сегодня украшает главный вход Музея истории Великой Отечественной войны. Время от времени Алесь навещает свою любимую работу, ведь в ней – история его семьи.

Алесь Шатерник, скульптор:

У нас была иконка в серебряном окладе, небольшая. И когда отец уходил на фронт, мама зашила эту иконку в карман шинели, возле сердца. И этот сюжет лег в основу композиции, потому что жест у мамы благословляющий очень значительный и важный, очень о многом говорящий. Можно одну руку вылепить и она уже о много скажет. В основе этой композиции шел именно этот перст.

Символичным для Алеся Сергеевича стало и месторасположение скульптурной композиции: неподалеку от нынешнего проспекта Победителей на улице Гвардейской практически сразу после войны поселилась вся его семья. Тогда это была окраина города, усыпанная двухэтажными домиками и яблоневыми садами.

Алесь Шатерник, скульптор:

Улица Гвардейская, в 1951 году мы сюда переехали. Была, конечно, интересная, романтичная улочка, вообще этот поселок назывался «Поселок радиаторного завода». Домики в два этажа насколько симпатичные. Рядом был частный сектор, частные дома, которые утопали в цветении яблони и сирени. Интересно, что на крыше одного из двухэтажных домов была радиоточка. Из дома звучала музыка вокруг места и доходила до Комсомольского озера. Звучала «Элегия» Рахманинова, «Второй концерт» Чайковского.

Прогуливаясь по родным улочкам, и сегодня Алесь Сергеевич слышит музыку из прошлого и погружается в приятные воспоминания. О том, как он еще мальчишкой бегал купаться на Комсомольское озеро, как уже в юности, сидя на берегу, рисовал пейзажи.

Алесь Шатерник, скульптор:

Ходил на озеро и, естественно, рисовал. И просто так ложились слова поэтичные.

От былой улицы Гвардейской сейчас практически ничего не осталось. Лишь несколько домов, которые так дороги сердцу Алеся Сергеевича, затерялись среди величественных современных зданий.

Алесь Шатерник, скульптор:

Мы стоим на этом месте, тут дом 10, 8, 6, 4 и 2. В домике № 2 жил 28 лет, на этом месте. Было время, когда построили этот новострой, наш дом подлежал сносу, грустно было, но снесли дом. 10 лет пожили в Масюковщине. А мне долгое время это место не давало спокойствия. Я видел сны как будто эти домики восстановили и построили даже мансарды. Но самое интересное, что мой сон осуществился. Если мы сейчас посмотрим на домик № 6, там есть мансарда.

Алесь Сергеевич и сам немало сделал для преображения любимой столицы. Еще в 70-ых, когда велись работы по реконструкции Парковой магистрали (ныне проспекта Победителей), вместе с коллегами по цеху он участвовал в создании ансамбля из четырех скульптурных композиций, которые и сегодня украшают город. «Каляды», «Гуканне вясны», «Купалле», «Дажынкі» – четыре поры года, четыре народных праздника и их талантливое скульптурное воплощение.

Алесь Шатерник, скульптор:

Я решил взять именно народный мотив. Купил книжку, встретил своего друга, художника. И когда я начинал «Гуканне вясны», можно было фантазировать очень много. И оно легко в основу остальных композиций.

«Гуканне вясны» – это не единственная скульптурная композиция Алеся Шатерника с фольклорным сюжетом, которая стала прекрасным украшением столицы. Возле универсама «Волгоград» в Малиновке, как память о наших корнях, в лодке плывут «Кривичи».

Алесь Шатерник, скульптор:

Размер – два метра, из пластилина лепил, у меня была мастерская на улице Димитрова, небольшой был домик. Потолок высокий, но двери узкие. И как скульптуру вынести? Открыли окно, сделали настил из досок и этих кривичей как будто спускали на воду, через окошко, погрузили на машину.

Много работ Алеся Сергеевича уже несколько лет занимают почетное место в Национальном художественном музее. И сегодня мастер не собирается останавливаться и каждый день ищет новые решения для воплощения своих идей в скульптурной форме, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.