«Перестаньте перекусывать, сначала нормализуйте режим питания»: интервью Андрея Беловешкина

Андрей Беловешкин известен как популяризатор здорового питания. В интервью программе «Большой завтрак» он поделился секретами хорошего настроения и здоровья, поведал много нового о здоровом питании и посоветовал, как взрослому человеку сформировать правильные привычки.

Представляем вашему вниманию тезисы из этой беседы. Чтобы узнать подробности, смотрите видео.

«Промежутки между основными приемами пищи должны быть 3-5 часов».



«Для всех людей подходит классическое, проверенное тысячами лет – трехразовое питание».



«Нужно пропустить ужин, и на завтрак вы просыпаетесь c полной силой, энергией и аппетита».



«В первую очередь жиры и белки, но ни в коем случае углеводы».



«Любой десерт намного легче приходит без побочных эффектов, если он идет утром, а не вечером».



«Не стремитесь радикально поменять свое питание. Сфокусируйтесь на одном каком-то изменении, сделайте его привычкой и только потом переходите к следующему».



«За год вы сможете перейти к правильному здоровому питанию».