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«Перестаньте перекусывать, сначала нормализуйте режим питания»: интервью Андрея Беловешкина

30 октября 2016 09:39
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Андрей Беловешкин известен как популяризатор здорового питания. В интервью программе «Большой завтрак» он поделился секретами хорошего настроения и здоровья, поведал много нового о здоровом питании и посоветовал, как взрослому человеку сформировать правильные привычки. 

Представляем вашему вниманию тезисы из этой беседы. Чтобы узнать подробности, смотрите видео. 

«Промежутки между основными приемами пищи должны быть 3-5 часов». 

«Для всех людей подходит классическое, проверенное тысячами лет – трехразовое питание». 

«Нужно пропустить ужин, и на завтрак вы просыпаетесь c полной силой, энергией и аппетита». 

«В первую очередь жиры и белки, но ни в коем случае углеводы». 

«Любой десерт намного легче приходит без побочных эффектов, если он идет утром, а не вечером». 

«Не стремитесь радикально поменять свое питание. Сфокусируйтесь на одном каком-то изменении, сделайте его привычкой и только потом переходите к следующему». 

«За год вы сможете перейти к правильному здоровому питанию».

# общество # Здоровое питание

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