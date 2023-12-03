За полученные гололёдные травмы можно потребовать компенсацию – важно зафиксировать несчастный случай
Новости Беларуси. С начала гололедного сезона в столице зарегистрированы более сотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Городской клинический центр травматологии в 6-й больнице поступают в среднем по пять человек в сутки. Есть среди них и дети. Как правило, люди получают травмы, поскользнувшись на ступеньках, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта.
Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й Городской клинической больницы Минска:
Зимой типичны поскальзывания, падения, в результате чего пациенты – взрослые и дети – получают травмы черепа, повреждения кожных покровов, переломы конечностей, могут травмироваться копчик, крестец, поясничный отдел позвоночника, кожные покровы. Плюс еще встречается холодовая травма – обморожение.
Информацию о людях, которых госпитализировали с гололедными травмами, направляют в администрации районов Минска. Ответственные за содержание территорий понесут наказание, если отнеслись к своей работе халатно. За полученные травмы можно потребовать компенсацию. Для этого нужно зафиксировать обстоятельства несчастного случая.