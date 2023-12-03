Новости Беларуси. С начала гололедного сезона в столице зарегистрированы более сотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Городской клинический центр травматологии в 6-й больнице поступают в среднем по пять человек в сутки. Есть среди них и дети. Как правило, люди получают травмы, поскользнувшись на ступеньках, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта.