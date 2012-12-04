Белорус, в 16 лет лишившийся ног и рук, занимается благотворительностью и бизнесом

Новости Беларуси. Всем смертям назло. Предприниматель Алексей Талай из Орши успеха в бизнесе добился вопреки всем трудностям. В 16 лет он лишился обеих ног и рук. Сегодня он не только сам ухаживает за собой в быту, работает на компьютере, заботится о семье, но и руководит своей фирмой. А предпринимательство совмещает с благотворительностью. Алексей Талай частый гость в Оршанском детском доме, а многим детям-инвалидам он буквально изменил жизнь, подарив современные коляски и специальные велосипеды.

Жизнерадостному Алексею можно только по-доброму позавидовать. В16 лет он едва не погиб, лишился ног и рук. Но вопреки всем трудностям добился всего, о чем можно мечтать. В свои 29 Алексей успешный бизнесмен и многодетный папа.

Алексей Талай:

Трое деток у меня, вот недавно родилась доченька. Очень счастливое сейчас такое время, наслаждаюсь отцовством.

Алексей все научился делать сам. И ухаживать за собой в быту, и работать на компьютере. Когда решил открыть свое дело, мало кто верил в успех. Сейчас получается совмещать бизнес и благотворительность. В Оршанский детский дом он часто приезжает с подарками. А главное — на собственном примере помогает маленьким сиротам почувствовать себя полноценными.

Алексей Талай:

Каждый раз, когда я с ними, я стараюсь поговорить, настроить на позитив, сказать, эй, ребята, не унывайте! У вас так сложилось, нету родителей, папы и мамы, но вот у меня нету рук и ног, а у вас есть ноги и руки. И вы, и я имели проблему. Но все возможно. И вы старайтесь, и всего добьетесь в жизни. У деток загораются глазки.

Алексей находит многих неравнодушных к чужой беде. Общими усилиями удалось найти инвалидные коляски с электроприводом и велосипеды с ручными педалями. Такими подарками он не просто осчастливил, а изменил жизнь многих ребят.

Алексей Талай:

Там механизм педалей встроен в руль, У деток с ДЦП руки лучше функционируют, идея в том, что руки помогают ногам крутить, хорошая зарядка для организма.

Электронные коляски управляются джойстиком. На ней можно самостоятельно выезжать в город, батарейки хватит надолго. Не хватает лишь аккумуляторов. Их сейчас ищут по всей Беларуси.

Яна встречу с Алексеем считает особым знаком. О поступлении в университет на дневное раньше и не мечтала.

Яна Карпова:

В церковной лавке чисто случайно Алексей подошел и сказал, что вашей дочке не нужна коляска электронная? Конечно, нужна, это легче будет, возможностей больше, не нужно кого-то просить. Я не считаю себя инвалидом, но у меня ограниченные возможности. Но я стараюсь не обращать внимания.

Мечты не знают границ, считает Алексей. Они и движут человеком. И он уже ставит новые цели. Планирует построить в Орше деревню для детей-сирот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.