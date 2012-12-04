Синоптики: В Беларусь пришла зима, на Новый год будет сказочная погода

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра.

Дмитрий в студию пришел, когда же придет зима на нашу территорию?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Как Вы уже заметили, температура воздуха, начиная с выходных дней, начала постепенно снижаться, начались зимние процессы. Уже на предстоящей неделе нас ждет по-настоящему зимняя, декабрьская погода со снегом и легкими морозцами.

Хотелось бы предупредить автолюбителей, кто еще не поменял колеса, сделать это в ближайшее время, потому что уже объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни, ожидается на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы ожидается слабоотрицательная температура воздуха. Преобладающая температура воздуха днем будет от 0 до -6. В целом – процесс пошел.

Зима поздновато приходит. С чем это связано?

Дмитрий Рябов:

Зимы у нас стали приходить позже и раньше уходить. Климат меняется, зимы короче, самые сильные морозы были в 39-40 года, когда температура опускалась до 40 градусов. А так, в принципе, ежегодно мы отмечаем в конце января - начале февраля в ночные-утренние часы температура опускается до минус 30 градусов. В принципе, в этом году мы это также ожидаем, в этом нет ничего аномального.

В этом году ожидается типичная белорусская зима с неустойчивым характером погоды.

Кухней погоды для нашей страны является Атлантика. Некоторые думают, что какая погода Москве, через пару дней будет у нас. Это ошибочное мнение, 95% - это Атлантика, Прибалтика, Варшава, Украина. И только 2-3% бывает с востока.

Мы знаем, что у Дмитрия 4 декабря День Рождения. Какая-то погода любимая есть?

Дмитрий Рябов:

Хоть я и родился в декабре месяце, как-то я не очень люблю зиму. Но 4 декабря ожидается хорошая погода с легким морозцем и снежком, можно даже сказать, праздничная.

Не всегда то, что Вы прогнозируете, сбывается. Какое процентное соотношение?

Дмитрий Рябов:

На сутки прогноз погоды оправдывается на 95-96%, более оправдываются – температурные, сложнее осадки прогнозировать. На трое суток оправдывается 87-90%, на неделю – 85-87%. Чем больше срок – тем меньше оправдываемость.

Но если говорить про Новый год, то ориентировочно ожидается зимняя, сказочная погода с легким морозцем, с небольшим снежком и слабым ветром.