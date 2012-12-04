Спрос на елки в Беларуси падает, продавать их будут меньше в этом году

Новости Беларуси. Елочные базары начнут работать в Беларуси накануне католического Рождества. В этом году елок будет заготовлено меньше, чем в прошлом — 170 тысяч деревьев, а не 200 тысяч как это было в 2011 году. Это связано с тем, что спрос на лесных красавиц падает. При этом елочных базаров организуют примерно столько же.

Кроме того, ели и сосны к празднику можно будет приобрести и в самих лесничествах. В качестве альтернативы покупателям предложат ели в кадках, а также букеты из веток новогодних деревьев. Самовольных же рубщиков ждет штраф до 50 базовых величин. А на автодорогах республики будет выставлено более 300 контрольных постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.