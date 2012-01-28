За минувшую ночь в Минскую больницу скорой помощи с холодовыми травмами поступили 3 человека

На смену снегопадам в Беларусь пришли настоящие сибирские морозы. В ближайшие дни столбик термометра опустится днем до 18, а ночью и вовсе до 27 ниже нуля. Такая температура намного ниже климатической нормы.



В начале следующей недели очередной циклон с Заполярья охватит Беларусь своим холодным дыханием и принесет уже 30-градусные морозы. Суровым будет и начало февраля.



Тем временем, в Беларуси уже появились пострадавшие от обморожения. Один человек погиб. Только этой ночью в столичную больницу скорой помощи с холодовыми травмами поступило 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Марина Маркевич, анестезиолог-реаниматолог ожоговой реанимации Минской больницы скорой медицинской помощи:

Они еще у нас не пробыли сутки. Полностью идет обследование, интенсивная терапия. По сравнению с поступлением, за шесть часов состояние их улучшается, но мы его все равно оцениваем как стабильное тяжелое.



Энергетики в лютый холод не дадут замерзнуть белорусам. Даже в морозный пик они готовы сохранить в домах комфортную температуру.



А вот у коммунальщиков горячая пора продолжается. Они ликвидируют последствия снегопада. Только в Минске сегодня будут расчищать и вывозить снег более чем на 30 улицах. Дорожники просят автовладельцев не оставлять машины на обочине на длительное время, чтобы не создавать помех для спецтехники. Иначе автомобили эвакуируют на штраф-площадки.