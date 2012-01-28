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В штаб-квартире РОО «Белая Русь» прошла встреча с активом предприятия «Белшина»

28 января 2012 13:40
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Участники не только обсудили планы и подвели итоги, но и обменялись опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам первого замглавы Администрации Президента Александра Радькова, встречи с трудовыми коллективами помогают не только узнать, чем живут люди на местах, но также позволяют выслушать их предложения.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель РОО «Белая Русь»:
Здесь актив – это рабочие, уборщица, мастер. Они все говорят, что хотят активно жить, хотят участвовать в делах. Они приводят в порядок Бобруйскую крепость. Это же памятник архитектуры военного времени, наша история. Эти люди разбили там парк. Но они и на производстве работают, они все высокой квалификации. И главное, что в полной ответственности за свою работу.

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