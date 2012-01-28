Чемпионат мира по велогонкам на треке в 2013 году впервые пройдет в Беларуси

Такое решение принято Международной федерацией велосипедного спорта в Бельгии. Планетарное первенство пройдет уже в феврале следующего года.



Ранее наша страна уже принимала крупный велосипедный форум. В 2009 году на «Минск-Арене» разыгрывались награды первенства Старого Света. Специалисты высоко оценили уровень организации турнира и доверили Беларуси еще более крупный турнир – чемпионат мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Лучшие велосипедисты планеты соберутся на треке «Минск-Арены». Выбор в пользу нашей страны с одной стороны стал неожиданным, а с другой – результатом многолетней работы на имидж спортивной Беларуси.



Станислав Соловьев, главный тренер сборной Беларуси по велоспорту:

Мы уже здесь проводили чемпионат Европы, и провели его на хорошем высоком уровне. Наши спортсмены очень хорошо выступают, постоянно занимают призовые места на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Кубках мира. Думаю, это тоже сыграло роль, что чемпионат мира будет в Беларуси.



В 2014 году Беларусь примет Чемпионат мира по хоккею, что свидетельствует о признании нашей страны достойной ареной для проведения крупных международных состязаний.