За мелкое хищение судить не будут, а за пьяных за рулем - наверняка

Человек, совершивший хищение имущества юридического лица путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты в сумме, которая не превышает десятикратного размера базовой величины, будет нести только административную ответственность. Это может быть штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест. За то же действие, совершенное повторно в течение года, предусматривается штраф от 30 до 50 базовых величин или административный арест. Уголовная ответственность не будет применяться также в отношении тех, кто совершил хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей двух базовых величин. В то же время, если хищение имущества физического лица совершено из его одежды и ручной клади, или группой лиц, или с проникновением в жилище, - уголовная ответственность сохраняется вне зависимости от размера такого хищения.



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За управление транспортным средством в алкогольном опьянении или в состоянии, вызванном употреблением наркотиков, психотропных веществ, вводится уголовная ответственность. Соответствующая статья появится в Уголовном кодексе Беларуси.



Уголовная ответственность наступает при повторном в течение года после наложения административного взыскания управлении транспортным средством в состоянии опьянения, либо передаче управления такому же лицу или отказе от прохождения проверки. Статья разделена на две части в силу того, что субъектом преступления может быть как лицо, имеющее право управлять транспортным средством, так и не имеющее данного права. К тем, кто не вправе управлять транспортом, дополнительно будет применяться штраф.



Новая статья предполагает лишение права занимать определенные должности, также исправительные работы на срок до двух лет вместе с лишением права заниматься определенной деятельностью, или арест до шести месяцев.