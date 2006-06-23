В Новогрудке пройдет фестиваль средневековой культуры

IV белорусский фестиваль средневековой культуры "Новогрудский замок" пройдет в Новогрудке 1-2 июля. Организаторы ожидают, что участие в фестивале примут 400-450 человек, а в течение двух дней действо посетят 40-50 тысяч человек. На "концертной площадке" пройдет конкурс молодых исполнителей средневековой музыки. Там же состоится и конкурс молодых исполнителей старинных танцев. На "турнирной площадке" пройдет рыцарский турнир. На "показательно-инсценировочной площадке" для посетителей организуют ряд стародавних забав, в числе которых стрельба из лука, катание на лошадях, кидание копий и бревна, викингские игры и другие. На "ремесленной площадке" будут представлены традиционные средневековые ремесла. Гостей фестиваля ждут обустроенные площадки для туристов, есть также возможность остановиться в городских гостиницах и общежитиях. Планируется увеличить количество рейсов междугородних автобусов из Новогрудка до Минска.