«За лето дети расслабились». В Минской области проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»

Новости Беларуси. С началом 2022 учебного года сотрудники ГАИ Минской области проводят ряд профилактических мероприятий в рамках акции «Внимание – дети!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На контроле безопасность юных участников дорожного движения. Инспекторы усилили дежурство у дорог, вблизи учебных заведений, а также возле нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Милиционеры проводят беседы со школьниками и родителями, обучая их культурному поведению на дороге в светлое и темное время. Раздают брошюры с ПДД.

Иван Саракваш, начальник отдела ГАИ Смолевичского РОВД:

За лето дети расслабились, где-то потеряли бдительность. В связи с чем хотелось бы обратить внимание родителей, преподавательский состав школ, чтобы внимание к безопасности дорожного движения уделялось и с их стороны, чтобы детям своевременно доводились требования правил дорожного движения. Правила дорожного движения, которые предписаны для исполнения участникам в лице пешеходов – это непосредственно переход пешеходных переходов, движение по тротуарам и обочинам, где они предусмотрены.