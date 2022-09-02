Прямой эфир

«За лето дети расслабились». В Минской области проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»

02 сентября 2022 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С началом 2022 учебного года сотрудники ГАИ Минской области проводят ряд профилактических мероприятий в рамках акции «Внимание – дети!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«За лето дети расслабились». В Минской области проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»-1

На контроле безопасность юных участников дорожного движения. Инспекторы усилили дежурство у дорог, вблизи учебных заведений, а также возле нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Милиционеры проводят беседы со школьниками и родителями, обучая их культурному поведению на дороге в светлое и темное время. Раздают брошюры с ПДД.

«За лето дети расслабились». В Минской области проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»-4

Иван Саракваш, начальник отдела ГАИ Смолевичского РОВД:
За лето дети расслабились, где-то потеряли бдительность. В связи с чем хотелось бы обратить внимание родителей, преподавательский состав школ, чтобы внимание к безопасности дорожного движения уделялось и с их стороны, чтобы детям своевременно доводились требования правил дорожного движения. Правила дорожного движения, которые предписаны для исполнения участникам в лице пешеходов – это непосредственно переход пешеходных переходов, движение по тротуарам и обочинам, где они предусмотрены.

«За лето дети расслабились». В Минской области проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»-7

Особое внимание и водителям. Взрослым напоминают о правилах перевозки детей и необходимости включения ближнего света фар в дневное время суток. С начала 2022 года в Смолевичском районе произошло три ДТП, где пострадали несовершеннолетние. Профилактическая акция продлится до 5 сентября 2022 года.

# ГАИ # общество # Иван Саракваш # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «У нас полный бардак и разболтанность в кадрах»
02 сентября 2022 17:00

Лукашенко: «У нас полный бардак и разболтанность в кадрах»

Благоустроят все прилегающие территории. Какие ещё плюсы ждут жильцов, если они согласятся на строительство дома их в дворе?
02 сентября 2022 16:24

Благоустроят все прилегающие территории. Какие ещё плюсы ждут жильцов, если они согласятся на строительство дома их в дворе?

Прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси показывают небывалый рост
02 сентября 2022 16:22

Прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси показывают небывалый рост