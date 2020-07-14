За чернику купить машину. Как правильно собирать ягоду и причём тут специальные карты?

Новости Беларуси. В Минской области набирает обороты кампания по сбору черники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть много людей, которые хотят зарабатывать на дарах природы, – они уже передали 50 тонн ягод. Сотни пунктов приема были открыты в регионе. Местные жители информированы не только о текущих ценах, но и об ответственности за повреждение растений при использовании ручного комбайна. Нарушителям грозит штраф в 1500 рублей.

Летний сезон в богатых лесами районах, таких как Стародорожский, переворачивает ситуацию с торговлей с ног на голову. Вчерашние покупатели становятся основными поставщиками лесных культур. Традиционно, основной продукт июля – черника.

Если в это время некоторые люди планируют отдых на море, Лариса Семеновна вот уже 20 лет каждое лето проводит в черничниках. Она собирает черные ягоды для варенья, но большинство из них передает заготовителям.

Лариса Поддубская:

Внукам надо какую-то конфету купить, у меня два правнука уже, поэтому и хожу в ягоды.

Кто-то, как Лариса Семеновна, внукам для сладостей, а кто-то за сезон насобирает на машину. Поэтому уборка урожая активна даже не в самый продуктивный год.