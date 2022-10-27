За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ
Одно из оснований для проведения капитального ремонта – неудовлетворительное техническое состояние здания. Делать апгрейд или нет, обычно решают весной или осенью. Существуют также перспективные программы капитального ремонта, которые формируются на ближайшую пятилетку.
Александр Моисеенко, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска»:
На основании этого разрабатывается и проводится обследование жилых домов, которые уже нормативный срок эксплуатации прошли или подходят. При этом в результатах осенних, весенних осмотров уже эксплуатирующей организацией выявляют дефекты: насколько они критичны. Подходит ли инженерное оборудование к своему предельно допустимому износу.
Но бывает, что и 25 лет спустя строение находится в хорошем состоянии, а значит, в график проведения капремонта не вносится.
Александр Моисеенко:
Проводится несколько этапов обследования. Это первоначальный этап – разработка проектно-сметной документации. Проводят проектировщики: обследуют конструктивные элементы, фасад здания, инженерное оборудование. Также определяется необходимый перечень работ в соответствии с 324-м постановлением.
После проведения вышеперечисленного комплекса работ проектировщики занимаются оформлением проектно-сметной документации и после отправляют ее на экспертизу. Эксперты определяют, насколько включенные виды работ соответствуют действительности, а также правилам и нормам, установленным законом.
Артем Авсеенко, главный инженер КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска»:
При выполнении капитального ремонта мы выполняем благоустройство до первого бортового камня, общестроительные работы, как ремонт фасада, лоджии, балкона, замена коммуникаций в квартирах и общих домовых коммуникаций.
Сюда также относится замена кровельного покрытия, инженерного оборудования, холодного и горячего водоснабжения. Определив предстоящие виды деятельности, специалисты начинают выбор подрядной организации. На основании торгов решается, кто сможет произвести работы согласно плану и строго по ГОСТу.
Александр Моисеенко:
На примере уже Корженевского, 8/1, здесь уже жилой дом находится на этапе завершения. В районе месяца, и уже подрядная организация закончит свои работы, и объект будет готов для сдачи в Госстройнадзоре, то есть приемка осуществления объектов. Это будут и представители МЧС, это представитель санстанции, то есть все поэтапно, насколько в соответствии проект реализован в жилом доме, нет ли каких нарушений, замечаний.
Раз в несколько лет ЖКХ планово подлатывает жилой дом: восстанавливает штукатурку в подъезде, что-то подкрашивается и ремонтируется. Это текущий ремонт постройки, он касается всего общего имущества жилого дома. Решение о проведении капитального ремонта принимается на основании обследования постройки и срока службы. Финансирование ремонта может быть смешанное, но все же есть определенные правила распределения бюджета.
Артем Авсеенко:
Существует две основных статьи, по которым проводится капитальный ремонт – бюджет и отчисления населения. В Московском районе отчисления населения занимают порядка 30 %. Все остальное – это бюджет. На 2022 год перспективная программа проведения капитального ремонта составляет 62 тысячи квадратных метров.