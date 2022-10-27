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За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ

27 октября 2022 14:26
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Одно из оснований для проведения капитального ремонта – неудовлетворительное техническое состояние здания. Делать апгрейд или нет, обычно решают весной или осенью. Существуют также перспективные программы капитального ремонта, которые формируются на ближайшую пятилетку. 

За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ-1

Александр Моисеенко, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска»:
На основании этого разрабатывается и проводится обследование жилых домов, которые уже нормативный срок эксплуатации прошли или подходят. При этом в результатах осенних, весенних осмотров уже эксплуатирующей организацией выявляют дефекты: насколько они критичны. Подходит ли инженерное оборудование к своему предельно допустимому износу.

Но бывает, что и 25 лет спустя строение находится в хорошем состоянии, а значит, в график проведения капремонта не вносится.

Александр Моисеенко:
Проводится несколько этапов обследования. Это первоначальный этап – разработка проектно-сметной документации. Проводят проектировщики: обследуют конструктивные элементы, фасад здания, инженерное оборудование. Также определяется необходимый перечень работ в соответствии с 324-м постановлением.

После проведения вышеперечисленного комплекса работ проектировщики занимаются оформлением проектно-сметной документации и после отправляют ее на экспертизу. Эксперты определяют, насколько включенные виды работ соответствуют действительности, а также правилам и нормам, установленным законом.

За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ-4

Артем Авсеенко, главный инженер КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска»:
При выполнении капитального ремонта мы выполняем благоустройство до первого бортового камня, общестроительные работы, как ремонт фасада, лоджии, балкона, замена коммуникаций в квартирах и общих домовых коммуникаций.

Сюда также относится замена кровельного покрытия, инженерного оборудования, холодного и горячего водоснабжения. Определив предстоящие виды деятельности, специалисты начинают выбор подрядной организации. На основании торгов решается, кто сможет произвести работы согласно плану и строго по ГОСТу.

Александр Моисеенко:
На примере уже Корженевского, 8/1, здесь уже жилой дом находится на этапе завершения. В районе месяца, и уже подрядная организация закончит свои работы, и объект будет готов для сдачи в Госстройнадзоре, то есть приемка осуществления объектов. Это будут и представители МЧС, это представитель санстанции, то есть все поэтапно, насколько в соответствии проект реализован в жилом доме, нет ли каких нарушений, замечаний.

За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ-7

Раз в несколько лет ЖКХ планово подлатывает жилой дом: восстанавливает штукатурку в подъезде, что-то подкрашивается и ремонтируется. Это текущий ремонт постройки, он касается всего общего имущества жилого дома. Решение о проведении капитального ремонта принимается на основании обследования постройки и срока службы. Финансирование ремонта может быть смешанное, но все же есть определенные правила распределения бюджета.

Артем Авсеенко:
Существует две основных статьи, по которым проводится капитальный ремонт – бюджет и отчисления населения. В Московском районе отчисления населения занимают порядка 30 %.  Все остальное – это бюджет. На 2022 год перспективная программа проведения капитального ремонта составляет 62 тысячи квадратных метров.

За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ-10

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Александр Моисеенко # Артем Авсеенко # Валерия Яскевич # Фотофакт

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