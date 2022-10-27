За чей счёт проводят капитальный ремонт? Узнали в ЖКХ

Одно из оснований для проведения капитального ремонта – неудовлетворительное техническое состояние здания. Делать апгрейд или нет, обычно решают весной или осенью. Существуют также перспективные программы капитального ремонта, которые формируются на ближайшую пятилетку.

Александр Моисеенко, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска»:

На основании этого разрабатывается и проводится обследование жилых домов, которые уже нормативный срок эксплуатации прошли или подходят. При этом в результатах осенних, весенних осмотров уже эксплуатирующей организацией выявляют дефекты: насколько они критичны. Подходит ли инженерное оборудование к своему предельно допустимому износу.

Но бывает, что и 25 лет спустя строение находится в хорошем состоянии, а значит, в график проведения капремонта не вносится.

Александр Моисеенко:

Проводится несколько этапов обследования. Это первоначальный этап – разработка проектно-сметной документации. Проводят проектировщики: обследуют конструктивные элементы, фасад здания, инженерное оборудование. Также определяется необходимый перечень работ в соответствии с 324-м постановлением.

После проведения вышеперечисленного комплекса работ проектировщики занимаются оформлением проектно-сметной документации и после отправляют ее на экспертизу. Эксперты определяют, насколько включенные виды работ соответствуют действительности, а также правилам и нормам, установленным законом.