Как подготовить к олимпиаде ребенка, рассказывает эксперт Министерства образования Беларуси

В гостях у программы «Личный интерес» начальник Управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь Юрий Игоревич Гладков.

– Каков уровень знаний участников предметных олимпиад? Понятно, что из года в год он изменяется, изменяются содержание олимпиад, программ, заданий. Какое ваше впечатление как специалиста?

– Участие в Республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам не является кратковременным. Первый этап проходит на уровне учебного заведения, это первая четверть. В нем принимают участие не только школьники, но и учащиеся профессионально-технических учебных заведений, средне-специальных учебных заведений. Во второй четверти, в ноябре-декабре, проходят олимпиады на уровне района города. Третий этап – областной уровень и уровень города Минска, он был завершен в середине января. Если в начале, на первом этапе, участие в олимпиаде принимали порядка 400 тысяч учащихся, на уровне района города их, естественно, уже было меньше. На областном уровне участие в олимпиаде приняли 90 тысяч учащихся. Олимпиада проходила по всем учебным предметам учебного плана. Из числа победителей областного и минского городского уровней будут сформированы составы сборных команд регионов для участия в заключительном этапе олимпиады, который пройдет в дни весенних каникул во всех регионах.

– Известно, что победители олимпиад имеют бонусы при поступлении в высшие учебные заведения. Расскажите более подробно об этом.

– Победители олимпиад, т.е. участники, которые получили диплом первой степени на областном уровне, имеют право на то, чтобы им засчитывали максимальный балл – 100 баллов – по профильному предмету в ходе вступительной кампании. Например, если олимпиада по физике, то победитель автоматически получает сертификат, равный 100-бальному объему баллов по этому предмету. Также по любым другим предметам. Хочу обратить внимание на то, что олимпиада по истории дает право на выбор будущему абитуриенту, который получил на областном уровне диплом первой степени, получить 100-бальный сертификат либо по истории Беларуси, либо по Всемирной истории.

– Что нужно знать, чтобы получить эти 100 баллов?

– Что касается уровня требований предъявляемых к олимпиадным заданиям, хочу отметить, что они не выходят за рамки учебных программ. Но дело в том, что одну и ту же тему можно спросить по-разному. Например, можно спросить, как формулируется закон Ньютона и этим ограничиться, можно уточнить, а как действуют законы Ньютона в состоянии невесомости. Программа та же, но уровень усвоения содержания будет совершенно разный. Подготовка олимпиадных заданий носит конфиденциальный характер. Когда по всей республике в одно и то же время учащиеся выполняли одни и те же задания, даже работники Управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь не знали, какие задания будут предлагаться. Разработчики олимпиадных задач у нас люди опытные, мы привлекаем представителей высших учебных заведений.

– Победители олимпиад. Откуда они?

– Традиционно высокие результаты в финале Республиканской олимпиады из года в год показывают ребята из лицея Белгосуниверситета, представители 29 гимназии города Минска (это бывшая средняя школа №51), ребята из 41 минской школы. Очень хорошая подготовка по математике в Витебске, там работает известный в республике преподаватель Михаил Николаевич Волков, он постоянно готовит на достаточно высоком уровне ребят, которые впоследствии становятся победителями не только республиканских, но и международных олимпиад. Хорошая школа по подготовке ребят по информатике сложилась в Гомеле. Имя Геннадия Короткевича широко известно не только нашей педагогической общественности. В прошлом году Гена стал абсолютным победителем международной олимпиады по информатике, он не просто получил диплом первой степени, а стал абсолютным победителем.

– Как подготовиться и выиграть олимпиаду республиканского уровня, а может быть и международного? Что здесь нужно знать?

– Я считаю, что главным условием успешного участия в олимпиаде – это система изучения предмета, которую выстроил учитель. Почему я назвал определенные школы, определенные регионы? Там выстроена система подготовки ребят по тому или иному предмету. Поэтому традиционно мы видим там высокие результаты взаимной деятельности ребят и учителей. В олимпиадах, в основном, участвуют ребята старшей ступени и девятого класса. Но по математике принимают участие и ученики шестого класса. Хотя они не едут на международные олимпиады, но нужно готовить младшие классы к перспективному участию в олимпиадах. Не участвуя в соревнованиях, ты не приобретешь опыта.