За 65 лет сделали серьезный шаг вперед: юбилей Департамента охраны МВД

Новости Беларуси. Профессиональный праздник скоро у сотрудников Департамента охраны Министерства внутренних дел. А в 2017 году это еще и юбилей – 65 лет со дня образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Торжества по этому поводу прошли в Молодечно.

На специальном мероприятии отметили лучших сотрудников, рассказали о планах на будущее. У Департамента важная и сложная миссия. Ему доверяют имущество, особо важные объекты, дорогие грузы. Кроме того, структура отвечает и за охрану общественно порядка.