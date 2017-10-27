За 65 лет сделали серьезный шаг вперед: юбилей Департамента охраны МВД

Новости Беларуси. Профессиональный праздник скоро у сотрудников Департамента охраны Министерства внутренних дел. А в 2017 году это еще и юбилей – 65 лет со дня образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Торжества по этому поводу прошли в Молодечно.
На специальном мероприятии отметили лучших сотрудников, рассказали о планах на будущее. У Департамента важная и сложная миссия. Ему доверяют имущество, особо важные объекты, дорогие грузы. Кроме того, структура отвечает и за охрану общественно порядка.
Олег Царук, начальник отдела Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
За 65 лет охрана действительно сделала очень серьезный шаг вперед. Мы сейчас технически переоснащаемся, переходим на новые виды вооружения. У нас появляется новый, специализированный автотранспорт. Мы можем позволить себе развивать материально-техническую базу.
Всего в Минской области 24 районных отдела Департамента охраны.
Подчиняются они Минскому областному управлению. В рядах структуры более 3500 человек.