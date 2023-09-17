Прямой эфир

Юрий Шулейко: Беларусь интересна европейским странам как страна с развитым машиностроением

17 сентября 2023 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Барановичах к самому молодому национальному празднику приурочили областные торжественные мероприятия, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Город присоединился к республиканской акции «Символ единства». Подробности.

Юрий Шулейко: Беларусь интересна европейским странам как страна с развитым машиностроением-1

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Вспомнить, что было раньше, почему это происходило и почему сегодня мы отдаем честь. У нас появился государственный праздник – это День народного единства. Это долгая история. Истории уже больше 100 лет. Но сегодня мы должны сказать о главном – почему сегодня существует наша страна. Она начинается из той экономической политики, социальной программы, которая сегодня давным-давно уже работает в нашей стране. Наша страна интересна европейским странам как страна с развитым машиностроением, развитой инфраструктурой, сильнейшими подходами в социальной сфере.

# День народного единства # общество # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко: веховая дата 17 сентября ещё более сплотила нашу нацию, сегодня проходит велопробег
17 сентября 2023 12:03

Игорь Петришенко: веховая дата 17 сентября ещё более сплотила нашу нацию, сегодня проходит велопробег

Польша запретила въезд в страну на автомобилях с российскими номерами
17 сентября 2023 11:56

Польша запретила въезд в страну на автомобилях с российскими номерами

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию
17 сентября 2023 11:18

В День народного единства по всему миру звучит белорусская речь. МИД провёл патриотическую акцию