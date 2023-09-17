Юрий Шулейко: Беларусь интересна европейским странам как страна с развитым машиностроением

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Вспомнить, что было раньше, почему это происходило и почему сегодня мы отдаем честь. У нас появился государственный праздник – это День народного единства. Это долгая история. Истории уже больше 100 лет. Но сегодня мы должны сказать о главном – почему сегодня существует наша страна. Она начинается из той экономической политики, социальной программы, которая сегодня давным-давно уже работает в нашей стране. Наша страна интересна европейским странам как страна с развитым машиностроением, развитой инфраструктурой, сильнейшими подходами в социальной сфере.