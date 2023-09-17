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Митинги, возложение и просмотр драмы «На том берегу». Барановичи присоединился к акции «Символ единства»

17 сентября 2023 12:43
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Новости Беларуси. В Барановичах к самому молодому национальному празднику приурочили областные торжественные мероприятия, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Город присоединился к республиканской акции «Символ единства».

Митинги, возложение и просмотр драмы «На том берегу». Барановичи присоединился к акции «Символ единства»-1

Флаги городов и районов Брестского региона были переданы для создания тематической аллеи. У памятника воинам-освободителям прошел митинг. Его участники возложили цветы к Вечному огню. После молодежь и представители старшего поколения собрались на просмотр народного кинопроекта года от «Беларусьфильма» – исторической драмы «На том берегу».

В центре Барановичей по случаю праздника развернулся город мастеров. Свои изделия и плоды трудов привезли аграрии со всей Брестской области. Все вместе, с хорошим настроением, а главное, в мире горожане отмечают День народного единства.

Митинги, возложение и просмотр драмы «На том берегу». Барановичи присоединился к акции «Символ единства»-4

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# День народного единства # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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