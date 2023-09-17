Митинги, возложение и просмотр драмы «На том берегу». Барановичи присоединился к акции «Символ единства»

Новости Беларуси. В Барановичах к самому молодому национальному празднику приурочили областные торжественные мероприятия, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Город присоединился к республиканской акции «Символ единства».

Флаги городов и районов Брестского региона были переданы для создания тематической аллеи. У памятника воинам-освободителям прошел митинг. Его участники возложили цветы к Вечному огню. После молодежь и представители старшего поколения собрались на просмотр народного кинопроекта года от «Беларусьфильма» – исторической драмы «На том берегу».

В центре Барановичей по случаю праздника развернулся город мастеров. Свои изделия и плоды трудов привезли аграрии со всей Брестской области. Все вместе, с хорошим настроением, а главное, в мире горожане отмечают День народного единства.