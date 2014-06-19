Юрий Куклачев, самый известный дрессировщик кошек, рассказал в эфире программы «Утро на СТВ», почему никто не может повторить его опыт

У многих из нас дома есть кошки и собаки, но все ли мы знаем о наших любимцах Восполнить пробелы нам поможет отъявленная любительница домашних животных Татьяна Бородкина, которая встретилась на днях с хозяином московского театра кошек, знаменитым артистом Юрием Куклачевым.

Юрий Дмитриевич, расскажите мне, как вам все эти десятилетия удается быть неповторимым, уникальным, единственным в мире?

Юрий Куклачев, артист:

В 2014 году исполняется 50 лет, как я работаю на сцене, в творчестве, а с кошками уже 45 лет.

Когда я встретил маленького котенка в Украине, он был весь мокрый, грязный… Глаза покрыты гноем, он ничего не видел. Услышал шаги, и вдруг жалобно закричал.

Думаю, пройду, и погибнет существо… дай, накормлю! - первая вот внутри мысль появилась - спасти животное. И вот, я его принес домой, накормил, в рукомойнике помыл его, глаза чаем вымыл. И оказался он такой пушистенький, высох, весь такой шустренький!

Я посмотрел в глаза и понял, что в мой дом пришла любовь. Потому что это что-то невероятное! У кошки глаза - необыкновенные.

Вот так я начал работать с кошками. Я тогда не знал, что в мире никто с кошками не выступал. А котенок пришел, обнял меня, и вдруг посылает мне мысль: «Давай работать вместе!».

Может, это судьба была? Верите в судьбу?

Юрий Куклачев, артист:

Человек сам создает свою судьбу. Своей мыслью, своим отношением, своим чувством. Так не бывает, чтоб само собой, неожиданно. Судьба - это такая вещь, ты сам ее формируешь своей жизнью, своим отношением…

Юрий Дмитриевич, но почему только у вас получилось? Ведь другие тоже пытались! Даже сам Петр Первый в свое время из Голландии привез четырех персидских котов, и пытался их дрессировать. Почему у царя не получилось, а у вас так все гладко?

Юрий Куклачев, артист:

Брилевич рассказывал, что когда Ленин болел, ему принесли кошку, и он так полюбил ее, и начал ее дрессировать. Брилевич рассказывал, как Ленин даже дрессировал кошек, но у него ничего не получалось.

С кошкой как? Вся моя система, вся программа построена… все пытаются дрессировать. Но это прекрасно у Запашных. Да, они могут даже и с тигром, со львом. Показать ему, что они сильные, и ты нас уважай. Понимаете?

А с кошкой - нет. С кошкой надо подарить любовь, чтобы она это почувствовала. И она тебе ответит взаимностью. Что-то не получается - еще больше любви. Хотя я что-то делаю, делаю - не получается. Еще больше любви. Опять не получилось! Ну все, что делать? Еще больше любви! И все выходит.

Есть такое мнение, что в тени большого дерева хорошее не произрастает. У вас - совершенно наоборот. Талантливые дети, супруга всю жизнь рядом.

Юрий Куклачев, артист:

Когда говорят, что не бывает в семье, чтобы талант переходил по наследству... Это все от родителей зависит. Вот супруга подарила мне трех ангелов, трое детей. Все работают в театре. Девочка у меня прекрасная в своих спектаклях. Вовочка окончил хореографическую академию с отличием, у него балет с кошками уникальный. А Катя вот художник.

Сейчас у нас в театре появился музей кошек, единственный в мире.