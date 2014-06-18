На аэродроме в Липках состоялась репетиция шествия военной техники к параду в День Независимости

Новости Беларуси. 18 июня прошла очередная репетиция парада ко Дню Независимости. На этот раз свое мастерство оттачивала механизированная бригада.

На аэродроме в Липках тренировались держать дистанцию более 200 единиц техники. Это танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, гаубицы, системы реактивного залпового огня.

Представлены машины разного времени: от 30-х годов прошлого века до новейших образцов, которые находятся на вооружении белорусской армии.

Парад 3 июля по традиции станет одним из наиболее зрелищных моментов праздника. Механизированный расчет растянется на полтора километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Федин, заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Текущий год является юбилейным, поэтому состав механизированной колоны расширен. По отношению к прошлому году в состав колоны включены дополнительно самоходные артиллерийские установки 2С1, 2С5, боевые машины противотанкового ракетного комплекса «Конкурс», боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Оса», а также зенитно-самоходные установки «Тунгуска». Всего в составе механизированной колоны по улицам города пройдет более 200 образов вооружения различных видов.

В параде будут участвовать и раритетная техника.

Специально к празднику в Беларусь доставили знаменитый малый плавающий танк Т-38. Боевая машина принимала участие в советско-финской войне и первые дни Великой Отечественной.

Оттачивают слаженность движений ракетные комплексы «Искандер», «Триумф» и «Тигр». Российская техника пройдет по проспекту Победителей в парадном расчете впервые.

Игорь Таранец, командир ракетного дивизиона 26-й ракетной бригады Западного военного округа (Россия):

Сегодня первая тренировка. Никаких шероховатостей, все идет хорошо успешно. В целом личный состав получает практически навыки в вождении и управлении экипажем.

18 июня в Минске пройдет очередная репетиция сводной роты почетного караула. В связи с этим с 10 вечера и до полуночи будет закрыта часть проспекта Машерова: от улицы Даумана до проспекта Победителей. Аналогичные тренировки пройдут еще дважды: 21 и 23 июня.