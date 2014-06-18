Оранжевый цвет: цвет радости и энергичности. А какой ваш любимый цвет?

Солнце, огонь, различные пряности и фрукты – все, что положительно влияет на наше настроение окрашено в самые разнообразные оттенки оранжевого! Порой им хочется разукрасить весь мир и устроить настоящий оранжевый праздник.

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

Физиология восприятия оранжевого цвета у всех различная. Это зависит от того,какой у вас цвет радужной оболочки, от типа нервной системы. Даже определенные психические состояния влияют на то, как воспринимается оранжевый цвет. В целом у всех людей этот цвет вызывает чувство радости, восторга, теплоты.

Оранжевый сильный и эмоциональный цвет. Страны украшают им свои знамена, с этим цветом проводятся праздники. Оранжевый используется как сигнальный цвет, например, в одежде рабочих на дороге. Он отлично сочетается в любом интерьере.

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

Были проведены иследования, которые доказали, что оранжевый цвет хорошо влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Но следует избегать оранжевого цвета в помещении именно в момент приема пищи. Оранжевый цвет потолка способствует концентрации внимания и окрыляет.

Преобладание оранжевого в гардеробе – признак яркой и энергичной натуры. Если вы не чувствуете до конца всю многогранность собственной личности или, напротив, стремитесь достичь в жизни больших успехов – добавьте в свой образ капельку апельсина!

Ольга Ковтуненко, стилист:

Вообще оранжевый цвет хорошо тем, что сочетать его можно со всем с чем пожелаете. Достаточно помнить такое очень важное правило, что оранж цвет это доминанта. Мы можем позволить себе при определенном темпераменте героини сочетать яркий оранжевый с другими яркими цветами. Контраст на контрасте смотрится несколько необычно, даже вызывающе.

Энергичны, полны вдохновения и новых идей, у них, как правило, всегда хорошее настроение, они полны оптимизма и энтузиазма – рыжие, влюбленные в солнце люди! Ольга, представительница творческой профессии и любительница всех оттенков рыжего.

Ольга Богуш, редактор телевизионной программы:

У меня волосы давным - давно рыжего цвета, потому что я считаю, что этот цвет внутреннего состояния человека. Я вижу, как люди обращают внимание, как у них поднимается настроение, когда они видят меня. Нет такого, что ты специально красишь волосы, чтобы сделаться позитивным. Если ты позитивный человек, если ты улыбаешься жизни людям, цвет сам находит человека.

И все-таки, как же влияет этот цвет на наш организм?

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

Когда не хватает солнца, то оранжевый цвет влияет благотворно, он стимулирует. Потому, что желтый, красный и оранжевый спектры обладают самой большой длинной волны, и мы затрачиваем больше энергии, чем на восприятие синего или зеленого. А раз мы затрачиваем больше энергии, то у нас стимулируется кровообращение, учащается сердечный ритм и мы воспринимаем эти цвета как теплые, приятные.

Несмотря на то, что оранжевый является отличным антидепрессантом, его, как и любого лекарства должно быть в меру.