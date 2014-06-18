Украинцы покидают Донбасс, их десятками принимают белорусы в Гомельской области

Новости Беларуси. Жители востока Украины, объятого беспорядками, ищут мирной жизни в Беларуси. Первые украинские семьи, принявшие решение строить новую жизнь на нашей земле, уже прибыли на Гомельщину. Несколько десятков человек сейчас занимаются оформлением необходимых документов, устраиваются на работу, решают жилищный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана и Аня вот уже несколько дней рисуют мирное небо на белорусской земле. Последние пару месяцев на родной Луганщине о мирной жизни семья Потапенко могла только мечтать.

Ольга Потапенко:

Почему я решила уезжать? Потому что мы видели зачистку Донбасса. Бомбили, просто людей бомбили, мы все эти видео видели как славянск бомбят + потом сказали что 14-15 нас будут зачищать. Дожидаться не стали.

На семейном совете было решено ехать в Беларусь. Ехали, как говорит Ольга, сами толком не знали куда. Даже родная мама поначалу отговаривала. Стоит ли оставлять дом, участок, машину — сомневался и Денис. Но Ольга была исполнена решительности.

Ольга Потапенко:

Очень хорошо приняли. Если получится, будем оставаться. Девочки, как село называется? Косаковка. Мы уже с председателем поговорили. Он пообещал дать работу.

Ольга — бухгалтер, Денис — инженер. У обоих высшее образование. Принять на работу и даже обеспечить молодую семью служебным жильём уже пообещали в одном из сельхозпредприятий Жлобинского района. Пока же украинцы гостят в доме Павла Магедова. Они случайно познакомилась в социальных сетях всего за несколько дней до отъезда с родины.

Павел Магедов :

Жена предложила, давай поможем людям. Ну, я говорю, почему бы и нет: возможность есть.

Количество просьб о помощи от украинцев растёт с каждым днём - говорит Надежда Крапицкая. Это они с мужем первыми на Гомельщине приютили у себя украинских гостей. В той же деревне, где Ольга и Денис Потапенко нашли работу, Карпицкие в своей усадьбе планируют принять столько украинцев, сколько сможет вместить их дом. Помогают им в этом все желающие.

Надежда Карпицкая:

Для жизни есть всё. Привозят подушки, одеяла, еду, одежду, памперсы. Мы можем принять порядка 10 многодетных семей и обеспечить их всем необходимым для жизни.

Сейчас в Жлобине ожидают ещё нескольких украинских семей. А в это время местные жители всем миром собирают помощь для этих людей и доставляют её тем, кто уже обустраивается на новом месте.