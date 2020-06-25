Юрий Караев: «Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность»
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти иногда таится огромная опасность.
Алёна Сырова, СТВ:
В связи с событиями, которые в последнее время происходят в Минске, хотелось бы попросить вас прокомментировать действия сотрудников Министерства внутренних дел.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации. Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Почему? Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому (и не желающих в этом участвовать) людей. Но своим местом выбранным проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи.
Понятно всем, что если сотрудники правоохранительных органов пытаются, допустим, свернуть незаконное, несанкционированное массовое мероприятие, и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, это вызывает недоумение людей непричастных. Таким образом те, кто это организовывал, достигают своей цели – привлечь на свою сторону как будто бы задетых властью или правоохранительными органами. Они это прекрасно осознают, те, кто это организовал, что им очень легко сделать так, чтобы были задеты непричастные.
Я в этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы лучше, как говорится, недожали, чем пережали, чтобы не попадали к нам даже не то, что задержанными, а при доставлении в органы внутренних дел люди, которые не хотели в этом участвовать. Поэтому неоднократные предупреждения, руки держать за спиной (я говорю сотрудникам ОМОНа), если они кого-то вытесняют, лучше пусть подставятся сами, но никого не дай бог не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства.
Моя задача, мой инструктаж через начальников управлений внутренних дел, ГУВД такие: сотрудники проявляют максимальную выдержку и доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намек физическим выталкиванием (но ласковым таким, не силовым) все равно старается продолжить эти мероприятия, дестабилизировать обстановку, дорожное движение, движение по тротуарам и втянуть в эти события непричастных людей.
Поэтому чтобы этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности, от того, что мы не замечаем и не воздействуем, – конечно же, мы все эти волнения в зародыше пресекаем.