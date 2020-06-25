Юрий Караев: «Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность»

Новости Беларуси. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти иногда таится огромная опасность. Алёна Сырова, СТВ:

В связи с событиями, которые в последнее время происходят в Минске, хотелось бы попросить вас прокомментировать действия сотрудников Министерства внутренних дел.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации. Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Почему? Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому (и не желающих в этом участвовать) людей. Но своим местом выбранным проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи. Понятно всем, что если сотрудники правоохранительных органов пытаются, допустим, свернуть незаконное, несанкционированное массовое мероприятие, и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, это вызывает недоумение людей непричастных. Таким образом те, кто это организовывал, достигают своей цели – привлечь на свою сторону как будто бы задетых властью или правоохранительными органами. Они это прекрасно осознают, те, кто это организовал, что им очень легко сделать так, чтобы были задеты непричастные.