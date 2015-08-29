Минск: 29 августа все желающие могут принять участие в проекте «Живая библиотека»

Новости Беларуси. «Живая библиотека» в Минске. Необычный форум проходит 29 августа в белорусской столице. В библиотеке имени Толстого «книгами» стали люди, а «читателями» — гости. Задать вопрос выступающему, а также вступить с ним в дискуссию может любой желающий. Общение проходит на белорусском языке.

Проект организован в рамках Международной летней школы белорусистики. Он собрал более 70 студентов из учебных заведений Венгрии, Чехии, Германии, Польши, Словакии, России, Китая и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.