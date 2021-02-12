Юрий Чеботарь: мы не закрылись, но столкнулись с тем, что не могли закупить материалы, не говоря о том, чтобы продать продукцию

Новости Беларуси. Во Дворце Республики 12 февраля находится информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становятся делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Выступил глава нашего правительства Роман Головченко, который рассказал об инвестициях. Вопрос, к которому Президент возвращается практически на каждом большом совещании по экономике. Вот как это очень важное направление у нас будут развивать в ближайшие годы?

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Для нас, понятно, главное – развитие в стране, возможные источники для точек роста, и нас волнуют не просто инвестиции, ну, скажем так, рубли, доллары и так далее. Для нас главное – качество этих инвестиций. Поэтому мы говорим и смотрим на этот вопрос с предмета качественного выполнения прежде всего инвестиционных проектов. Игорь Позняк:

Не только привлечение, но и получение результата? Юрий Чеботарь:

Да, конечно. Поэтому мы определили точки роста, на которые и будем смотреть и в первую очередь выбирать проекты, где бы дали максимальный экономический эффект. Игорь Позняк:

Вот давайте обозначим эти самые точки роста. Юрий Чеботарь:

Можно по нескольким направлениям пройтись. Во-первых, по отраслевому если смотреть. Прежде всего, высокая технологичная отрасль. Мы определили и увидели, что современные мировые тренды говорят о том, что впереди будут такие направления, как электроиндустрия. Сегодня уже правительство занято этим, программа развития электротранспорта рассмотрена и будет принята в ближайшее время. Игорь Позняк:

Ну и наша Белорусская АЭС как нельзя кстати. Юрий Чеботарь:

Конечно, это как раз источник того, чтобы наша электроэнергия потреблялась нашим же населением. Второе направление – это биоиндустрия. Большой биотехнологический комплекс строится у нас в Минской области, об этом все знают, и с него, конечно, начнется и дальнейшее развитие всей биоиндустрии в нашей стране. Следующая точка роста – это приборостроение, робототехника и композитные материалы. Здесь мы будем наращивать свои компетенции, есть определенные наработки, и, конечно, будем смотреть новые проекты, на них приоритет. Игорь Позняк:

И вот в этой отрасли, мне кажется, мы сохранили базу, созданную еще в советское время, и не растратили ее в лихие 90-е. Юрий Чеботарь:

Да, конечно. Вот здесь как раз, на этом направлении, самое интересное, что мы видим: есть такой эффект синергетический вместе с нашим IT-потенциалом. Понятно, что роботы без IT работать не смогут. И самое главное: роботы не ради роботов. Проникновение робототехники должно идти вместе с IT во все сферы, во все отрасли промышленности, для того чтобы просто увеличить производительность труда хотя бы. Игорь Позняк:

Вот те самые кластеры (такое новое словечко в нашем лексиконе, к которому, собственно говоря, все уже привыкают) – вот как это будет работать, о каких кластерах идет речь и где? Юрий Чеботарь:

Кластеры – это не новая тема для нашей страны, но мы этой точке роста придали в этой пятилетке тоже определенное значение. За последние несколько лет мы провели большую работу с регионами для того, чтобы определить потенциальные точки роста в виде кластеров. Кластеры в мировой практике – это соединение малого частного, малого, среднего бизнеса с большим для достижения определенных совместных интересов. Здесь же еще достоинство в том, что подключается и наука. Научно-технологические какие-то институты, университеты, лаборатории, и достигается тем самым возможность разработки инновационных продуктов.

Игорь Позняк:

Это не тот ли вот момент, когда – тоже Президент очень часто говорил – та самая взаимосвязь науки и производства, между которой у нас когда-то была пропасть? Юрий Чеботарь:

Конечно, это как раз мировой опыт этой взаимосвязи, который позволяет и малому бизнесу – у него, может, иногда средств не хватает, чтобы большие разработки делать – соединяясь в общий потенциал, интересы нескольких компаний обеспечивают такие вот продвижения и разработки нового продукта. Игорь Позняк:

Уже заговорили о регионах, один из трендов, один из четырех, по-моему, главных трендов предстоящей пятилетки – сильные регионы. Вот как будет работать эта формула, за счет чего и откуда мы эту силу будем черпать? Юрий Чеботарь:

Ну да, сильные регионы мы рассматриваем тоже как такую точку роста, но, с другой стороны, с региональной. У нас все регионы сами по себе имеют потенциал, но надо присмотреться, надо его найти. В этом плане мы работали при подготовке текущей пятилетки, чтобы найти какие-то точки роста, особенные точки роста, уникальные для каждого региона, чтобы позволить ему в будущем, использовав этот потенциал, выстрелить и нарастить свой рост и возможности развития населения там, на местах. Для этого мы предусматриваем разработку комплексного нормативного акта, который бы позволил, как вчера глава государства говорил, от потенциала региона увязать с предоставляемым пакетом льгот. Игорь Позняк:

А вот как это будет работать? На примере одного из самых сложных наших регионов – Витебской области, где природные условия для сельского хозяйства так себе, будем говорить. Юрий Чеботарь:

Смотрите, у каждого региона надо смотреть потенциалы и точки, какие там возможно приложить. Первое – несколько кластеров. Биофармацевтический кластер мы запланировали как раз в этом регионе. Возможность развития нефтехимического кластера тоже на базе подразделения «Нафтана» в «Полимире» – это развитие различных направлений нефтехимической продукции, пластиков и так далее. Следующее – лес. Вчера глава государства говорил, что необъятный потенциал перед деревообрабатывающей промышленностью. Вот там как раз недавно появилась новость: будет зарегистрирован деревообрабатывающий кластер. Такие детали мы рассматриваем вместе с регионами, и как раз, когда будет утверждена программа после Всебелорусского собрания, мы вместе с регионами такие программы для каждого региона сделаем. Там как раз эти точки роста отразим, и те ресурсы, которые необходимы для развития, и эти же направления. Игорь Позняк:

Как будем выруливать из мирового кризиса, в который мы, и не только мы, все вместе с головой погрузились в прошлом году, который стал наверняка одним из самых сложных для мировой экономики? Но в то же время как посмотреть, а, может, это время новых возможностей. Вот как мы его использовали и использовали ли? Юрий Чеботарь:

Для экономики действительно уникальный такой был год, сложный, крайне непредсказуемый.

Игорь Позняк:

Из зоны комфорта вышли? Юрий Чеботарь:

Конечно, и нам пришлось буквально работать с колес, принимать решения где-то, может, прямо такие нетривиальные, может, необычные для нас. Игорь Позняк:

Ну и менеджмент наш встряхнулся наверное? Юрий Чеботарь:

Конечно. Мы работали с бизнесом, мы работали с предприятиями, все это было в режиме онлайн. Прорабатывали их предложения, носили и принимали. Все достаточно оперативно было сделано. Поэтому, на наш взгляд, в принципе, в тот сложный период мы оказали необходимую поддержку самым пострадавшим отраслям (это сфера услуг, туризм, где просто прекратился поток соответствующих клиентов) и нашим промышленным предприятиям. Уникальность прошлого года в том, что мы-то не закрылись, но другие страны... И мы даже столкнулись с тем, что не могли закупить материалы, не говоря о том, чтобы продать продукцию. И вот этот период пережили совместно с предприятиями. Игорь Позняк:

В нашем предыдущем эфире был в гостях Дмитрий Мезенцев, глава российской дипломатии в нашей стране, и мы говорили о российской тематике, собственно говоря. Вполне ожидаемо, что вчера Президент говорил о нашем главном партнере. В первую очередь главном экономическом партнере. Как этот тренд будет в ближайшие годы развиваться? Как будут развиваться отношения Беларуси и России в ближайшие пять лет? Рассказывает Дмитрий Мезенцев Юрий Чеботарь:

Если говорить об экономической части развития совместного потенциала, то на сегодняшний момент по разным направлениям мы вместе работаем. Например, совместно с Евразийской экономической комиссией разрабатываем совместную карту индустриализации. Там найдут отражение как раз точки роста каждой страны, которая участвует в нашем союзе, чтобы мы вместе потом определили предложения кооперационных цепочек. Это очень важно. Все страны сегодня хотели бы развитие своего реального сектора экономики, все бы хотели строительство новых заводов, но все понимают, что рынок достаточно небольшой, надо понимать, что на каждое направление необходимо выстроить такие цепочки, где бы появилось много предприятий в других странах, работающих на большой конвейер. Игорь Позняк:

Один из наших партнеров очень быстро растущих в наших отношениях – это отношения с Китаем. Очень важный момент, что в уходящем году и в предыдущем году мы наконец-то вышли на этот рынок. Вот здесь как будем двигаться дальше, на ваш взгляд? Понимаю, что вопрос выходит из ваших компетенций, но все же. Юрий Чеботарь:

Мы видим большой потенциал в этом рынке. Глава государства вчера, по-моему, говорил об этом. Больше миллиарда возможности поставки продукции. В том числе наших продуктов питания. Необъятный рынок – это действительно так. Но мы работаем все-таки над тем, чтобы диверсифицировать свою продуктовую корзинку на этот рынок. Надо идти и пробовать все-таки с высокотехнологичной продукцией, продукцией машиностроения. Сложно, но тем не менее. Игорь Позняк:

Говядину и масло вроде уже поставляют. Каким может быть следующий шаг?

Юрий Чеботарь:

Продукты с высокой переработкой все-таки: говядина, масло. Но надо идти на те же продукты питания с большей переработкой. Видим, что страны, которые лидируют в мире по производству продуктов питания, на Китай достаточно много поставляют и по более дорогой корзинке стоимости. Есть потенциал, мы его видим. Игорь Позняк:

Вернемся к тому, с чего мы начинали нашу беседу. Электричество. Вот это совершенно новая и совершенно принципиальная возможность, которая для нас открывается. Как будет работать экономика с учетом того, что у нас избыток электроэнергии. Тренд на электротранспорт вы уже обозначили, а что еще? Юрий Чеботарь:

Правительством определены новые предприятия и производства, которые при вводе в текущей пятилетке обеспечат нам сбалансированное потребление электроэнергии и задействование атомной станции. Здесь вопросов в ближайшее время мы не видим. А электротранспорт будет только в дополнение. Я скажу, в настоящее время мы в Министерстве экономики работаем над дополнением проекта действующего Указа по стимулированию потребления электротранспорта в части новых дополнительных льгот таким покупателям. Я думаю, он будет сильно востребован, рынок об этом говорит. Мы встречаемся с рынком потребителей, подсказали нам те дополнительные меры, которые надо принять в ближайшее время. В текущее полугодие примем указ, он позволит еще больше развить электротранспорт. Игорь Позняк:

Мне кажется, что в этом смысле мы пионеры. Не знаю, как в мировом масштабе, но в нашем евразийском уж точно. Действительно так? Юрий Чеботарь:

Если смотреть на карту даже строительства электрозаправок в нашей стране в сравнении с другими странами, то, по оценкам некоторых экспертов, Минск действительно сильно шагнул вперед за два года по доступности электрозарядной инфраструктуры. Да, есть вопросы, может, в регионах, но, в принципе, если смотреть опять на карту Беларуси, на те электрозаправки, то они размещены в достаточной мере, чтобы минимум заряда для минимального класса электромобилей поддержать, от одной заправки переехать к другой. Эта тема развивается, мы вместе с регулятором определили программу строительства электрозаправок, в этой пятилетке проблем не будет. Игорь Позняк:

Здесь главное – преодолеть психологический барьер. Как же я пересяду на электромобиль? Но мне кажется, наши люди уже немного в этом направлении двигаются.