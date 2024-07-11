Чем кормят гостей фестиваля «Славянский базар» и где поесть за «васильки»

Плох тот хозяин, который не встретит так гостя, чтобы столы ломились, чтобы угощать всегда было чем. Наши белорусы этим не страдают. Все, кто к нам приезжает – никто еще голодным не уезжал.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Александр Меженный, ведущий:

Большое количество появилось именно уличных кафешечек. Где даже веранд раньше не было, уже веранды добавляются. То есть отдельная программа какая-то именно для «Славянского базара» предусмотрена?