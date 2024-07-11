Чем кормят гостей фестиваля «Славянский базар» и где поесть за «васильки»

Плох тот хозяин, который не встретит так гостя, чтобы столы ломились, чтобы угощать всегда было чем. Наши белорусы этим не страдают. Все, кто к нам приезжает – никто еще голодным не уезжал.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Александр Меженный, ведущий:
Большое количество появилось именно уличных кафешечек. Где даже веранд раньше не было, уже веранды добавляются. То есть отдельная программа какая-то именно для «Славянского базара» предусмотрена?
Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Как правило, это в целом Витебска, потому что мы очень гостеприимные, всегда ждем гостей. У нас атмосфера праздника, фестиваля. Центр города превращается в сплошной фудкорт, чтобы удовлетворить потребности и желания наших гостей. Ведь гости разные приезжают, из разных стран: кто-то – вегетарианец, кто-то – веган, кто-то – сыроед.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что с графиками работы заведений в дни фестиваля? Может быть, кто-то из гостей даже ночью захотел бы перекусить – что делать?
Виктория Глушакова:
Графики меняются, подстраиваются под наших гостей. Ведь кто-то приезжает рано утром, а кто-то уезжает поздно вечером, и все хотят покушать. Поэтому действительно кафе и рестораны встречают наших гостей, голодным точно никто не останется.
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