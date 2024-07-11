На «Славянском базаре» Виктория Алешко презентовала новый альбом «Настоящее золото»

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

По-моему, все получилось. Все, что мы задумывали, удалось осуществить. Это очень красивое мероприятие с живыми музыкантами. Это особое удовольствие петь с живым составом. Конечно же, все, безусловно, могут услышать этот альбом уже на всех цифровых площадках. Пожалуйста, слушайте. В альбом вошли, конечно же, как хорошо известные и, не побоюсь этого слова, любимые уже песни, так и премьеры. Поэтому, конечно, я очень всех призываю и приглашаю слушать мой альбом на цифровых площадках.

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