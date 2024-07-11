На «Славянском базаре» Виктория Алешко презентовала новый альбом «Настоящее золото»

Пока кто-то делает только первые шаги на сцене «Славянского базара», кто-то собирает полные залы.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вчера ты представила свой новый альбом «Настоящее золото». Как прошла презентация?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
По-моему, все получилось. Все, что мы задумывали, удалось осуществить. Это очень красивое мероприятие с живыми музыкантами. Это особое удовольствие петь с живым составом. Конечно же, все, безусловно, могут услышать этот альбом уже на всех цифровых площадках. Пожалуйста, слушайте. В альбом вошли, конечно же, как хорошо известные и, не побоюсь этого слова, любимые уже песни, так и премьеры. Поэтому, конечно, я очень всех призываю и приглашаю слушать мой альбом на цифровых площадках.
Подробности в видео.