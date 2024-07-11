Белорусские школьники завоевали 5 медалей на Европейской географической олимпиаде

Беспрецедентная победа белорусских школьников. Учащиеся нашей страны взяли пять призовых мест на Европейской географической олимпиаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке медалей – три золотые.

За победу наши ребята боролись с участниками из 11 стран, в том числе Болгарии, Чехии, Дании, Словении. Международные состязания EGEO-2024 в этом году проходили в Сербии. Они включали несколько этапов на английском языке. Участникам предстояло выполнить ряд тестов на знание теории, а также решить задания практической направленности.

Алексей Климко, учащийся средней школы № 118 Минска:

К Европейской олимпиаде я готовился, читая учебники на английском языке. Приблизительно я просматривал пять таких учебников по различным направлениям. Я буду поступать на географический факультет БГУ или факультет географии и геоинформатики, как он сейчас называется. Но пока что я не определился, на какую специальность я хочу пойти.

Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета:

Та победа, которой достигли наши учащиеся в этом году, она беспрецедентная. У нас никогда не было первого абсолютного места и три золотых медали. Это результат, безусловно, командной работы. Многие годы наши обучающиеся, учащиеся Республики Беларусь занимают призовые места и на Международной географической олимпиаде EGEO. И в прошлом году они завоевали призовые места на Международной олимпиаде наук о земле.