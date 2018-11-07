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Консультация юриста: можно ли вернуть просроченный товар в магазин, если чек утерян?

07 ноября 2018 10:40
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Марина, г. Борисов:

Купила просроченную сметану, но чек потеряла, можно ли вернуть товар обратно в магазин?

Дарина Гулюта, юрист:
В случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества и при утере кассового чека, продавец не вправе отказать покупателю в удовлетворении его требований о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. Однако потребителю необходимо будет доказать, что данный товар он приобрел именно в этом магазине.

# Консультация юриста # общество # Дарина Гулюта

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