Консультация юриста: можно ли вернуть просроченный товар в магазин, если чек утерян?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Марина, г. Борисов:

Купила просроченную сметану, но чек потеряла, можно ли вернуть товар обратно в магазин?

Дарина Гулюта, юрист:

В случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества и при утере кассового чека, продавец не вправе отказать покупателю в удовлетворении его требований о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. Однако потребителю необходимо будет доказать, что данный товар он приобрел именно в этом магазине.