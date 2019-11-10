Начал действовать безвизовый режим на объединённой зоне «Брест – Гродно»

Новости Беларуси. Иностранные туристы теперь могут посещать объединенную безвизовое зону Бреста и Гродно,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открывая миру Беларусь. С 10 ноября начинает действовать объединённая безвизовая зона «Гродно – Брест»

Напомним, ранее они существовали раздельно. Согласно Указу Президента, который 10 ноября вступил в силу, упрощенные правила начали распространяться на еще 5 районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.