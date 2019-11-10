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Начал действовать безвизовый режим на объединённой зоне «Брест – Гродно»

10 ноября 2019 11:20
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Новости Беларуси. Иностранные туристы теперь могут посещать объединенную безвизовое зону Бреста и Гродно,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая миру Беларусь. С 10 ноября начинает действовать объединённая безвизовая зона «Гродно – Брест»

Начал действовать безвизовый режим на объединённой зоне «Брест – Гродно»-1

Напомним, ранее они существовали раздельно. Согласно Указу Президента, который 10 ноября вступил в силу, упрощенные правила начали распространяться на еще 5 районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Начал действовать безвизовый режим на объединённой зоне «Брест – Гродно»-4

Иностранцы могут посещать безвизовую территорию «Брест – Гродно» в туристических целях на срок до 15 суток при индивидуальном посещении. А западные области – в составе туристических групп, которые путешествуют по маршруту, предусматривающему посещение данной безвизовой территории.

Начал действовать безвизовый режим на объединённой зоне «Брест – Гродно»-7

# Туризм # общество # Фотофакт

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