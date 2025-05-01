«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьей игре полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

Голы у победителей забили Алексей Береглазов, Никита Кирьянов, Александр Радулов и Максим Березкин, у проигравших – Владислав Ефремов и Александр Хмелевский.

Счет в этой серии – 2:1 в пользу «Локомотива», следующая игра состоится 3 мая в Уфе.

В завершившемся регулярном чемпионате команда заняла 1-е место на Западе и впервые завоевала Континентальный кубок, а «Салават Юлаев» стал вторым на Востоке.