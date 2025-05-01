«Олимпия» сравняла счёт против «Минска» в полуфинальной серии ЧБ по баскетболу

В женском чемпионате Беларуси по баскетболу «Олимпия» сравняла счет в полуфинальной серии против «Минска», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние команд проходит в яркой и напряженной борьбе. Столичный клуб начал серию с двух гостевых побед, но гродненская команда сократила отставание, выиграв первый матч в столице. «Олимпия» уверенно начала четвертую игру, к большому перерыву выигрывая с разницей в 10 очков. Третья четверть изменила рисунок встречи, минчанки уверенно действовали в защите и выиграли – 18:5. Заключительный отрезок проходил в драматичной борьбе с обоюдными шансами на успех. Менее чем за минуту минчанки лидировали, но «Олимпия» не только сравняла счет, но и вырвала победу в самой концовке – 61:59.