Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно показали пример того, как абсолютно каждый может подарить новогоднее чудо детям. В одном из торговых центров установили елку с желаниями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители могли взять с дерева открытку и осуществить мечту ребят. Эксперимент проводили впервые, поэтому организаторы боялись не найти отклик от общества. Однако все 58 желаний секретные Деды Морозы разобрали всего за три дня.

Ольга Куратник, представитель социального общественного объединения родителей «Бумеранг добра»:

В нашей елке принимали участие и просто прохожие, и семьи, и классы объединились для того, чтобы выполнить какое-то желание, и даже жители других городов – Вилейки, Гудогая – и другой страны. У нас есть и польский Дед Мороз, он присоединился к нашей акции: узнал про нее от знакомых и прислал подарок.