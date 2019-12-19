Подписан указ, уточняющий концепцию перехода госструктур Беларуси на облачные технологии

Новости Беларуси. Концепцию перехода госструктур на облачные технологии уточнил указ, подписанный главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве единой облачной платформы будет использоваться республиканский центр обработки данных. На его базе был создан первый в Беларуси дата-центр, сертифицированный по международным стандартам. G Cloud или «государственное облако» уже объединило около 400 государственных предприятий и организаций. Крупнейшие пользователи – Министерство по налогам и сборам и Фонд соцзащиты.

Нововведения позволят обеспечить более мощную защиту данных и оптимизировать расходы бюджета на информационные услуги.