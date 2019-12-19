Подписан указ, уточняющий концепцию перехода госструктур Беларуси на облачные технологии

Новости Беларуси. Концепцию перехода госструктур на облачные технологии уточнил указ, подписанный главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Концепцию перехода госструктур на облачные технологии уточнил указ, подписанный главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве единой облачной платформы будет использоваться республиканский центр обработки данных. На его базе был создан первый в Беларуси дата-центр, сертифицированный по международным стандартам. G Cloud или «государственное облако» уже объединило около 400 государственных предприятий и организаций. Крупнейшие пользователи – Министерство по налогам и сборам и Фонд соцзащиты.
Нововведения позволят обеспечить более мощную защиту данных и оптимизировать расходы бюджета на информационные услуги.
Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Республиканская платформа в нашей стране является самым надежным и защищенным облаком. Второй немаловажный момент – экономический эффект в масштабах страны. То есть централизованные закупки оборудования осуществляются непосредственно компанией beCloud, размещаются в рамках облака. Это также позволяет осуществлять противодействие потенциальным коррупционным проявлениям, которые могут быть в сфере этих закупок.
График поэтапного перехода государственных структур на республиканскую платформу предстоит утвердить Совмину до 1 июля 2020 года. К этому времени центр планирует ввести в эксплуатацию второй модуль, что вдвое увеличит его мощность.