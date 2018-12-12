«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города

Новости Беларуси. Белорусские города погружаются в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомельчане первыми в стране уже могут похвастаться новогодними селфи на фоне праздничной иллюминации.

На центральной площади зажгли главную елку областного центра. Так называемые пиксельные ели в этом году впервые украшают белорусские города. 120 гирлянд, 60 тысяч ультраярких огней превращают новогоднее дерево в единый световой экран, на котором можно транслировать любые композиции.

Замечательное настроение. Мы специально приехали на елку посмотреть. Хочется праздника. Конечно, хочется снега, но елка у нас сегодня просто замечательная!

Елка в этом году просто суперская. Сделали не так как раньше, а что-то новое. И это новшество дарит настроение!

Помимо нового елочного убранства, на площади создан целый световой городок: всевозможные светящиеся скульптуры и арки – широкое поле деятельности для любителей ярких фотографий.