Прямой эфир

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города

12 декабря 2018 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские города погружаются в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомельчане первыми в стране уже могут похвастаться новогодними селфи на фоне праздничной иллюминации.

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-1

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-3

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-5

На центральной площади зажгли главную елку областного центра. Так называемые пиксельные ели в этом году впервые украшают белорусские города. 120 гирлянд, 60 тысяч ультраярких огней превращают новогоднее дерево в единый световой экран, на котором можно транслировать любые композиции.

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-8

Замечательное настроение. Мы специально приехали на елку посмотреть. Хочется праздника. Конечно, хочется снега, но елка у нас сегодня просто замечательная!

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-11

Елка в этом году просто суперская. Сделали не так как раньше, а что-то новое. И это новшество дарит настроение!

Помимо нового елочного убранства, на площади создан целый световой городок: всевозможные светящиеся скульптуры и арки – широкое поле деятельности для любителей ярких фотографий.

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-14

«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города-16

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень мне понравились сырки творожные». Российские журналисты оценили белорусскую молочку в Полоцке
12 декабря 2018 06:34

«Очень мне понравились сырки творожные». Российские журналисты оценили белорусскую молочку в Полоцке

Человек, умеющий сопереживать. Сюжет СТВ о «Волонтёре года»
11 декабря 2018 19:02

Человек, умеющий сопереживать. Сюжет СТВ о «Волонтёре года»

В Минской области проверяют участки под строительство. Что делать, чтобы не изъяли землю?
11 декабря 2018 18:57

В Минской области проверяют участки под строительство. Что делать, чтобы не изъяли землю?