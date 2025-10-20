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Школьники получили травмы после эксперимента с порохом от петард

20 октября 2025 07:45
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Эксперимент с порохом от петард обернулся бедой. Инцидент произошел в агрогородке Черноручье Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там двое школьников решили узнать действие горючего порошка. Произошел взрыв. Подростки 13 и 14 лет получили серьезные травмы: ожоги, рваные раны, порезы. Одного пострадавшего госпитализировали в Республиканский центр по лечению огнестрельной и минно-взрывной травмы на базе главного военного медцентра в Минске. 

Второй подросток находится в Могилевской областной детской больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь и призывают родителей еще раз напомнить своим детям о правилах безопасного поведения.

# ЧП

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