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Там можно увидеть, как жила аристократия XVIII века! Рассказываем об экспозиции, посвящённой дворцовой культуре

22 июля 2025 13:33
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мечтали оказаться в XVIII веке и закружиться в полонезе? Добро пожаловать в Научно-исследовательский музей белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Стилизованный зал дворца – Несвиж в миниатюре! Изысканный интерьер – отражение материальной культуры и быта аристократии. Легендарный мейсенский фарфор, антикварная мебель – звезды эпохи. Восхищает реконструкция зеркал, настенных бра и изразцовой печи. Так и хочется стать частью светского приема. А, как известно, во все времена встречали по одежке.

Там можно увидеть, как жила аристократия XVIII века! Рассказываем об экспозиции, посвящённой дворцовой культуре-2

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:
Образ шляхтича того времени, личность, которая говорит о мужчине как о рыцаре, как о воине, который защищает свой род, свою семью. А теперь представьте его в танце, в полонезе. Он кланяется женщине, и вот тогда эти рукава, которые называются вылеты. Они падали к ногам дамы, эти концы слуцкого пояса тоже опускались до земли, и перед нами было вот это особое почитание женщины. Этот костюм был пошит по найденным аутентичным выкройкам XVIII века. 

Там можно увидеть, как жила аристократия XVIII века! Рассказываем об экспозиции, посвящённой дворцовой культуре-4

Золото национальной и мировой культуры! Слуцкий пояс был своеобразной визиткой шляхты, показателем статуса и богатства мужчин. Позволить роскошь из китайского шелка, с золотыми и серебряными нитями могла только элита. 

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