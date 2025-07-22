Там можно увидеть, как жила аристократия XVIII века! Рассказываем об экспозиции, посвящённой дворцовой культуре
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Мечтали оказаться в XVIII веке и закружиться в полонезе? Добро пожаловать в Научно-исследовательский музей белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Стилизованный зал дворца – Несвиж в миниатюре! Изысканный интерьер – отражение материальной культуры и быта аристократии. Легендарный мейсенский фарфор, антикварная мебель – звезды эпохи. Восхищает реконструкция зеркал, настенных бра и изразцовой печи. Так и хочется стать частью светского приема. А, как известно, во все времена встречали по одежке.
Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:
Образ шляхтича того времени, личность, которая говорит о мужчине как о рыцаре, как о воине, который защищает свой род, свою семью. А теперь представьте его в танце, в полонезе. Он кланяется женщине, и вот тогда эти рукава, которые называются вылеты. Они падали к ногам дамы, эти концы слуцкого пояса тоже опускались до земли, и перед нами было вот это особое почитание женщины. Этот костюм был пошит по найденным аутентичным выкройкам XVIII века.
Золото национальной и мировой культуры! Слуцкий пояс был своеобразной визиткой шляхты, показателем статуса и богатства мужчин. Позволить роскошь из китайского шелка, с золотыми и серебряными нитями могла только элита.
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