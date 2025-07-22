Там можно увидеть, как жила аристократия XVIII века! Рассказываем об экспозиции, посвящённой дворцовой культуре

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мечтали оказаться в XVIII веке и закружиться в полонезе? Добро пожаловать в Научно-исследовательский музей белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Стилизованный зал дворца – Несвиж в миниатюре! Изысканный интерьер – отражение материальной культуры и быта аристократии. Легендарный мейсенский фарфор, антикварная мебель – звезды эпохи. Восхищает реконструкция зеркал, настенных бра и изразцовой печи. Так и хочется стать частью светского приема. А, как известно, во все времена встречали по одежке.