Ему было всего 9 – тыловик поделился страшными воспоминаниями о Великой Отечественной

На фронте в годы войны сражалось почти 34,5 миллиона советских солдат. Не меньше было и тех, кто приближал Победу в тылу. Один из тружеников тыла – Иван Фонов. Когда началась Великая Отечественная, ему было 9 лет, несмотря на юный возраст, с первых же дней войны тыловик растил лошадей для кавалерии и помогал на военном аэродроме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день войны увидел своими детскими глазами, что это такое. Летят самолеты, бомбы, взрывы.

Так и закончилось его беззаботной детство. Даже 80-летия окажется мало, чтобы на искалеченной войной душе стало немного легче. В 1941-м Ивану Фонову было всего 9. В первые дни Великой Отечественной на фронт забрали четырех братьев, папу, сестру. Младшему в семье Ване пришлось быстро повзрослеть.

Иван Фонов, труженик тыла: Мы остались: мать больная, я и моя сестра. Двое остались. А где мы жили? Конный завод № 2 Воронежской области. Мы выращивали лошадей для фронта.

Спустя год к родному Воронежу подойдут эшелоны врага, немцы развяжут ожесточенные бои за город, разделив его на 2 части. Тогда же вблизи села, где жил Иван Андреевич, в срочном порядке возведут военный аэродром. Туда юный тыловик каждый день будет возить воду для нужд армии на протяжении всех 212 дней обороны.

Когда самолеты пролетают, мы боялись бомбежки, потому что вдруг немец узнает, что тут аэродром, потому что они подошли уже к Воронежу, а расстояние – 100 километров.