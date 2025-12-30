Может быть некорректный баланс. Банковский процессинговый центр предупреждает о сбоях

Банковский процессинговый центр информирует о техническом сбое в аппаратно-программном комплексе, что может повлиять на корректное отображение баланса карточек клиентов «Беларусбанка», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технические службы центра устраняют возникшую системную неполадку. Специалисты работают над восстановлением стабильной работы, прогнозируя полное урегулирование балансов в течение ближайших часов. Все денежные средства клиентов находятся в безопасности и будут в полном объеме корректно отражены на счетах после завершения технических работ.