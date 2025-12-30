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Около 20 млн кв. метров жилья планируют возвести в Беларуси до 2030 года

30 декабря 2025 10:58
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Около 20 миллионов квадратных метров жилья планируют возвести в Беларуси за ближайшую пятилетку. Из них не менее пяти миллионов квадратов – арендного. Это предусмотрено соответствующей госпрограммой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 млн кв. метров жилья планируют возвести в Беларуси до 2030 года-2

В планах – повышение обеспеченности жильем до не менее 33 квадратных метров на одного белоруса к 2030 году. Отдельное внимание развитию индивидуального жилищного строительства – не менее 40 % ежегодно от общего объема. Также будет обеспечено создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Определены комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение задач программы, а также финансирование. В год в республике намерены вводить в эксплуатацию около четырех миллионов квадратных метров жилья.

# Государственная социальная политика # Строительство

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