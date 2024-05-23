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«Яркий пример беззаветного служения вере и людям». В Гродно открыли бюст митрополиту Иосифу Семашко

23 мая 2024 11:35
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Яркий пример беззаветного служения вере и людям. В Гродно торжественно открыли бюст митрополиту Иосифу Семашко. Его освящение совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Яркий пример беззаветного служения вере и людям». В Гродно открыли бюст митрополиту Иосифу Семашко-1

Памятное изваяние установлено на территории Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в честь 185-летия Полоцкого собора – знакового для белорусов события, по итогам которого более полутора миллионов человек вернулись из Унии в лоно Православной церкви. Имя митрополита Иосифа Семашко неразрывно связано с этим событием. Именно благодаря ему оно и состоялось.

«Яркий пример беззаветного служения вере и людям». В Гродно открыли бюст митрополиту Иосифу Семашко-4

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Гродно:
Владыка сам в прошлом был униатским священником, из униатской семьи, но в течение многих лет, изучая историю белорусского народа, изучая и познавая веру, которая была верой наших предков, он со своими сторонниками, богословами, духовенством поняли, что все-таки основное наше предназначение белорусов – жить в вере своих предков.

«Яркий пример беззаветного служения вере и людям». В Гродно открыли бюст митрополиту Иосифу Семашко-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Митрополит Иосиф организовал важнейший исторический момент на белорусских землях очень вдумчиво, добровольно люди принимали решение, кроме того, большая забота, любовь, подготовление к тому, чтобы этот момент состоялся. И последующие годы, столетия показали, что это решение было очень важное.

«Яркий пример беззаветного служения вере и людям». В Гродно открыли бюст митрополиту Иосифу Семашко-10

Отметим, что это первый памятный бюст митрополиту Иосифу Семашко на территории Беларуси.

# Православные в Беларуси # общество # Игуменья Гавриила # Митрополит Вениамин

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