Яркие звездопады можно будет увидеть в ближайшие 10 дней

Весенний звездопад. Каждый год во второй половине апреля планета Земля пересекает орбитальный путь кометы Тэтчер, которая является источником метеоров Лириды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящие 10 ночей станут настоящим подарком для любителей наблюдать за ярким небесным зрелищем. Пик же первого весеннего звездопада придется на ночь с 21 на 22 апреля. Рассмотреть самые длинные метеоры лучше всего удастся за чертой города в ясную погоду после полуночи и до восхода. Смотреть нужно в сторону созвездия Лиры. Именно от него и получил название древнейший среди известных метеорных потоков. За Лиридами астрономы наблюдают уже более 2700 лет.