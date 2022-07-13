Яркая и плотная одежда, провизия. Рассказываем, как не заблудиться или выжить в случае беды в лесу

Новости Беларуси. В период ягодно-грибного сезона в милицию ежедневно поступают заявления о случаях исчезновения людей в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год в лесных массивах теряются до 400 человек. Только за последние три месяца в сводках МЧС десятки заблудившихся любителей тихой охоты.

Летняя пора – особый сезон для любителей даров природы. На тихую охоту отправляются как опытные грибники и ягодники, так и простые любители. И если ягодный сезон уже в самом разгаре, то грибной, по сути, еще и не начинался. Тысячи человек ежедневно отправляются в лес. Но мало кто задумывается, что даже к короткому походу надо основательно подготовиться, чтобы не заблудиться.

Дмитрий Крюков, начальник отдела организации розыскной работы главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Если брать среднюю ежегодную статистику, то она зависит от того, грибной сезон или не грибной. Поэтому из-за этого к нам поступает в среднем от 150 до 400 заявлений ежегодно. Если в первом полугодии у нас таких заявлений было 15, мы не нашли трех человек, то за последние двое суток уже пять заявлений, и двух человек мы продолжаем разыскивать. Это происходит каждый день. Каждый день люди теряются в лесах. На место, как правило, в первую очередь выезжают сотрудники органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Когда необходимо организовывать более масштабную поисковую операцию, в обязательном порядке мы привлекаем сотрудников лесного хозяйства, а также добровольцев или волонтеров.

Как правило, теряются люди престарелого возраста старше 70 лет. В одиночку они идут в лес, не имея при себе средств связи, думая, что хорошо знают местность и ориентируются в лесу. Но излишняя самоуверенность играет злую шутку. Несмотря на то, что правилам поведения в лесу учат в школе, каждый год грибники и ягодники совершают одни и те же ошибки. Чаще всего люди погибают не от нападения диких зверей, а от того, что забывают жизненно важные лекарства, оставляют дома телефон, а значит не могут попросить о помощи. Только за эту неделю в милицию поступило пять сообщений о пропавших грибниках.

Дмитрий Бритвич, начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Рисуются карты, определяются точки, распределяются маршруты. Пешие, квадроциклы, полноприводная техника задействуются. Кинологические расчеты также задействуем, квадрокоптеры для облета больше территории, чтобы впустую по полям не ходить. Достаточно эффективно помогают квадрокоптеры с тепловизорами.

Три дня назад на грибную охоту отправился житель Узденского района, не взяв с собой мобильный телефон. Уже вечером забеспокоилась его супруга и обратилась за помощью. Сотрудники МЧС организовали поиски, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Мужчину продолжают искать.

Дмитрий Крюков:

Уже собираясь на сбор ягод и грибов, надо правильно себя вести. Правильно надо одеваться. Это должна быть яркая и плотная одежда. Предусмотреть максимально все: и спички либо зажигалка для разведения огня, и небольшой запас воды, еды какой-нибудь, если человек чем-то страдает, то обязательно лекарства. Конечно, если есть мобильный телефон, он должен быть полностью заряжен.

Если вы поняли, что заблудились, постарайтесь не паниковать. В случае наличия мобильного телефона звоните в милицию или МЧС. Не растрачивайте заряд телефона впустую, чтобы с вами тоже могли связаться. Если вызвать помощь все же не получается, первым делом успокойтесь и прислушайтесь к звукам вокруг. Возможно, неподалеку шумит вода, слышен гул автомобилей или поезда.