Яблоневый сад и выставка под открытым небом: как отметят 100-летие комсомола на одноимённых озере и улице в Минске

Новости Беларуси. БРСМ продолжает традиции комсомольского движения, которому в этом году исполняется 100 лет. Что готовят в организации к этой дате, рассказали в программе «Большой город».

Молодёжь спросили, что такое ВЛКСМ: «Газета?», «Есть такая улица в Бобруйске» и «Идея была неплохая»

ергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Мы заложим яблоневый сад. Мы его разукрасим какими-то интересными арт-объектами.

Может быть, Wi-Fi – скамейками.

Постараемся сделать так, чтобы он стал, действительно, интересным молодёжным уголком, где будет встречаться молодёжь, обсуждать свои вопросы, личные, в том числе, и просто отдыхать. Сад этот мы заложим у Комсомольского озера, в знаковом для комсомола месте Минска.

Как также сообщили в программе, высадят у Комсомольского озера ровно 100 деревьев – к юбилейной дате – 100-летию ВЛКСМ.