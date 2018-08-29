Прямой эфир

Яблоневый сад и выставка под открытым небом: как отметят 100-летие комсомола на одноимённых озере и улице в Минске

29 августа 2018 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БРСМ продолжает традиции комсомольского движения, которому в этом году исполняется 100 лет. Что готовят в организации к этой дате, рассказали в программе «Большой город».

Молодёжь спросили, что такое ВЛКСМ: «Газета?», «Есть такая улица в Бобруйске» и «Идея была неплохая»

ергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Мы заложим яблоневый сад. Мы его разукрасим какими-то интересными арт-объектами.

Может быть, Wi-Fi – скамейками.

Постараемся сделать так, чтобы он стал, действительно, интересным молодёжным уголком, где будет встречаться молодёжь, обсуждать свои вопросы, личные, в том числе, и просто отдыхать. Сад этот мы заложим у Комсомольского озера, в знаковом для комсомола месте Минска.

Как также сообщили в программе, высадят у Комсомольского озера ровно 100 деревьев – к юбилейной дате – 100-летию ВЛКСМ.

Яблоневый сад и выставка под открытым небом: как отметят 100-летие комсомола на одноимённых озере и улице в Минске-1

Сергей Клишевич:
По улице Комсомольской мы планируем провести выставку арт-объектов, фотографий, связанных с историей комсомола, под открытым небом. Чтобы на протяжении продолжительного периода времени жители и гости столицы могли гулять по этим улицам и одновременно знакомиться с историей комсомола, в честь которых они и были названы.

Такие площадки мы планируем сделать на улице Комсомольской, на площади Якуба Коласа.

Возможно, сделаем большую арт-галерею с использованием фотоматериалов вдоль проспекта Победителей, на ограждениях парка имени Челюскинцев.

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Сергей Клишевич

Другие новости рубрики

Все новости
Мотоциклистов будут штрафовать за езду на одном колесе с 29 августа. Комментарий инспектора УГАИ
29 августа 2018 14:10

Мотоциклистов будут штрафовать за езду на одном колесе с 29 августа. Комментарий инспектора УГАИ

В Минздраве пояснили, почему не была зарегистрирована вакцина, которую ввели ребёнку в Ганцевичском районе
29 августа 2018 13:52

В Минздраве пояснили, почему не была зарегистрирована вакцина, которую ввели ребёнку в Ганцевичском районе

Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе
29 августа 2018 13:51

Вероятная причина смерти – анафилаксия. Минздрав о гибели 2-месячного мальчика в Ганцевичском районе