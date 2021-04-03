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Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»

03 апреля 2021 12:49
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается подготовка к совместным белорусско-российским учениям «Запад-2021». Масштабная тренировка прошла на Гожском полигоне под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»-1

Свыше 100 единиц техники и более 400 военнослужащих 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады вели учебный бой на западных рубежах в условиях сложной радиолокационной обстановки.

По легенде учений, противник перешел государственную границу. На оборону вышли танки, пехота, удары наносила артиллерия и зенитчики при поддержке авиации. Противник не собирался сдаваться, менял тактику, вводил в бой резервы, но наши войска нанесли мощное огневое поражение. Не давали пройти врагу и выставленные бронетанковые и миновзрывные заграждения. В итоге в контратаке гвардейцы полностью разгромили противника.

Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»-4

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:
Мы сегодня с вами могли наблюдать завершающий этап подготовки 6-й отдельной механизированной бригады в первом полугодии, в ходе которого командир бригады принимал решения и управлял воинскими частями и подразделениями различных родов войск, в том числе во взаимодействии с авиацией.

Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»-7

Александр Лавренов, командир 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады:
Противник был очень сложный, очень хорошо вооруженный. На большом пространстве осуществлял наступление. Цели учения достигнуты, личный состав показал очень хорошие навыки в ведении оборонительного боя, в совершении маневров, в выполнении любых поставленных боевых задач.

Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»-10

На данный момент войска Западного оперативного командования вышли на пик боевой подготовки, задействованы все полигоны. Маневры – важнейший этап тренировки перед совместными учениями «Запад-2021», которые запланированы на осень.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Демиденко # Александр Лавренов # Фотофакт

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