Гвардейцы полностью разгромили противника. Под Гродно прошла подготовка к учениям «Запад-2021»

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается подготовка к совместным белорусско-российским учениям «Запад-2021». Масштабная тренировка прошла на Гожском полигоне под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 100 единиц техники и более 400 военнослужащих 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады вели учебный бой на западных рубежах в условиях сложной радиолокационной обстановки. По легенде учений, противник перешел государственную границу. На оборону вышли танки, пехота, удары наносила артиллерия и зенитчики при поддержке авиации. Противник не собирался сдаваться, менял тактику, вводил в бой резервы, но наши войска нанесли мощное огневое поражение. Не давали пройти врагу и выставленные бронетанковые и миновзрывные заграждения. В итоге в контратаке гвардейцы полностью разгромили противника.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:

Мы сегодня с вами могли наблюдать завершающий этап подготовки 6-й отдельной механизированной бригады в первом полугодии, в ходе которого командир бригады принимал решения и управлял воинскими частями и подразделениями различных родов войск, в том числе во взаимодействии с авиацией.

Александр Лавренов, командир 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады:

Противник был очень сложный, очень хорошо вооруженный. На большом пространстве осуществлял наступление. Цели учения достигнуты, личный состав показал очень хорошие навыки в ведении оборонительного боя, в совершении маневров, в выполнении любых поставленных боевых задач.