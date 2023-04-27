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«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ

27 апреля 2023 17:25
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Новости Беларуси. Открыто, честно, без посредников. Сегодня, 27 апреля, в Юридическом колледже БГУ впервые состоялся «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ-1

Специалисты этого учебного заведения востребованы на рынке труда. Спрос огромен. Количество заявок намного превышает число выпускников. Понимание ситуации в стране и мире для них особенно важно, и «Зачетный разговор» – уникальная возможность получить достоверную информацию. В роли спикера сегодня выступал политолог Вадим Боровик.  

«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ-4

Вадим Боровик, политолог:
У нас очень умная молодежь, и они все понимают. Может быть, где-то и немножко иначе смотрят, но когда мы начинаем общаться, обсуждать какие-то вопросы, то мы видим, что точки соприкосновения у нас есть и в целом мы смотрим в одном направлении.  

«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ-7

«Зачетные разговоры» являются действительно ценными, потому что они позволяют получить ответы на насущные вопросы, которые волнуют всех и каждого сегодня.  

«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ-10

Учащихся интересовали самые разные темы: от политики и экономики до перспектив развития молодежных организаций. Не миновали и проблемы морали и нравственности. Под запрет не попал ни один вопрос. Так что прошедший разговор получился действительно «зачетным».  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вадим Боровик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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