«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ

Новости Беларуси. Открыто, честно, без посредников. Сегодня, 27 апреля, в Юридическом колледже БГУ впервые состоялся «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты этого учебного заведения востребованы на рынке труда. Спрос огромен. Количество заявок намного превышает число выпускников. Понимание ситуации в стране и мире для них особенно важно, и «Зачетный разговор» – уникальная возможность получить достоверную информацию. В роли спикера сегодня выступал политолог Вадим Боровик.

Вадим Боровик, политолог:

У нас очень умная молодежь, и они все понимают. Может быть, где-то и немножко иначе смотрят, но когда мы начинаем общаться, обсуждать какие-то вопросы, то мы видим, что точки соприкосновения у нас есть и в целом мы смотрим в одном направлении.

«Зачетные разговоры» являются действительно ценными, потому что они позволяют получить ответы на насущные вопросы, которые волнуют всех и каждого сегодня.