«Мы смотрим в одном направлении». Вадим Боровик пообщался с молодёжью в Юридическом колледже БГУ

Новости Беларуси. Открыто, честно, без посредников. Сегодня, 27 апреля, в Юридическом колледже БГУ впервые состоялся «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Открыто, честно, без посредников. Сегодня, 27 апреля, в Юридическом колледже БГУ впервые состоялся «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты этого учебного заведения востребованы на рынке труда. Спрос огромен. Количество заявок намного превышает число выпускников. Понимание ситуации в стране и мире для них особенно важно, и «Зачетный разговор» – уникальная возможность получить достоверную информацию. В роли спикера сегодня выступал политолог Вадим Боровик.
Вадим Боровик, политолог:
У нас очень умная молодежь, и они все понимают. Может быть, где-то и немножко иначе смотрят, но когда мы начинаем общаться, обсуждать какие-то вопросы, то мы видим, что точки соприкосновения у нас есть и в целом мы смотрим в одном направлении.
«Зачетные разговоры» являются действительно ценными, потому что они позволяют получить ответы на насущные вопросы, которые волнуют всех и каждого сегодня.
Учащихся интересовали самые разные темы: от политики и экономики до перспектив развития молодежных организаций. Не миновали и проблемы морали и нравственности. Под запрет не попал ни один вопрос. Так что прошедший разговор получился действительно «зачетным».